Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बिजनेस

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Viral Trend: नींद के नाम पर पागलपन! सोशल मीडिया पर छाया ‘Potato Bed’ चैलेंज, जानिए क्या है सच

Viral Trend: सोशल मीडिया पर नींद से जुड़े अजीबोगरीब ट्रेंड्स की भरमार है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है ‘Potato Bed’ चैलेंज। लेकिन क्या यह वाकई काम करता है या सिर्फ इंटरनेट का एक और फनी ट्रेंड है? चलिए जानते हैं, इस वायरल हैक के पीछे का असली सच।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

image

Pratiksha Gupta

Nov 21, 2025

Potato Bed Challenge, Viral Potato Bed trend,

Social media sleeping trend|फोटो सोर्स –Freepik

Viral Trend: आजकल सोशल मीडिया पर नींद से जुड़े कई अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स वायरल हो रहे हैं, जैसे कि ‘Potato Bed’ (पोटैटो बेड), ‘Sleepy Girl Mocktail’ (स्लीपी गर्ल मॉकटेल) और ऐसे ही कई ट्रेंड्स। हर कोई इन हैक्स की मदद से अपनी नींद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। असल में, ये ट्रेंड्स यही बताते हैं कि हम सब थक चुके हैं और सुकून की नींद की हमें बहुत जरूरत है।

क्या है Potato Bed ट्रेंड?

TikTok और Instagram पर वायरल हो रहा ‘Potato Bed’ ट्रेंड असल में आराम का एक नया तरीका बन गया है। इसमें लोग अपने बिस्तर को तकिए, कुशन और रजाई लगाकर एक कोकून (घोंसले जैसा) बना देते हैं। लोगों का कहना है कि इससे शरीर और दिमाग दोनों को कडल यानी गले लगाने जैसा फील होता है, जिससे दिमाग रिलैक्स रहता है और नींद जल्दी आती है।

जानिए इसके अलावा और कौन-कौन से पॉपुलर स्लीप ट्रेंड्स हैं


मिलिट्री स्लीप मेथड (Military Sleep Method)

यह तरीका सैनिकों के लिए बनाया गया था ताकि वे स्ट्रेस में भी जल्दी सो सकें। इसमें शरीर की हर मसल को ढीला छोड़कर गहरी सांस ली जाती है और शांत जगह को इमेजिन किया जाता है। विज्ञान के अनुसार, यह तरीका हार्ट रेट कम करता है और मेलाटोनिन हार्मोन को बढ़ाता है।

डार्क शॉवरिंग (Dark Showering)

रात में हल्की या बिना रोशनी के नहाना ताकि शरीर को "सोने का इंडिकेशन" मिले। यह दिमाग को शांत करता है और स्क्रीन टाइम से दूर रखता है।

माउथ टेपिंग (Mouth Taping)

इसमें सोने से पहले मुंह पर टेप लगाई जाती है, जिससे सिर्फ नाक से सांस ली जा सके। कहा जाता है कि इससे खर्राटे और मुंह सूखने की समस्या कम होती है।

स्लीपी गर्ल मॉकटेल (Sleepy Girl Mocktail)

यह वायरल ड्रिंक टार्ट चेरी जूस, मैग्नीशियम और स्पार्कलिंग वॉटर से बनती है। इसे 'नेचुरल स्लीप एड' कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में मेलाटोनिन बढ़ाती है।

मेलाटोनिन क्या है और कैसे काम करता है?

मेलाटोनिन एक प्राकृतिक हार्मोन है, जिसे हमारे दिमाग की पीनियल ग्रंथि (Pineal Gland) बनाती है। इसका मुख्य काम हमारे शरीर की नींद–जागने की प्रक्रिया (Sleep-Wake Cycle) को नियंत्रित करना है।

डॉक्टरों की राय

विशेषज्ञों के मुताबिक, ये सभी ट्रेंड्स हमारी “स्लीप क्राइसिस” यानी नींद नहीं आने की समस्या की ओर इशारा करते हैं।न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. बिपन कुमार शर्मा बताते हैं,“लोग अपनी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं करना चाहते, इसलिए इंटरनेट के हैक्स पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन ये हैक्स सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं, स्थायी समाधान नहीं हैं।”

ये भी पढ़ें

Halloween 2025: हैलोवीन की वायरल तस्वीरें देखिए, ऑनलाइन दुनिया में यूजर्स ऐसे कर रहे सेलिब्रेट
लाइफस्टाइल
Halloween 2025 Celebration, Halloween Viral Photos 2025, Halloween Social Media Trends,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Nov 2025 11:50 am

Published on:

21 Nov 2025 11:47 am

Hindi News / Lifestyle News / Viral Trend: नींद के नाम पर पागलपन! सोशल मीडिया पर छाया ‘Potato Bed’ चैलेंज, जानिए क्या है सच

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

ताज पहुंचा मैक्सिको! फातिमा बनीं नई Miss Universe 2025, भारत की मनिका विश्वकर्मा स्टेज पर चमकीं इस स्थान पर

Miss Universe 2025, Manika Vishwakarma, Miss Mexico, beauty pageant, Thailand,
लाइफस्टाइल

Parvatasana Benefits: दिनभर थकान और पैरों में झनझनाहट? रोज 5 से 10 मिनट का पर्वतासन बदल देगा लाइफ- आयुष मंत्रालय

पर्वतासन करने के फायदे, Parvatasana Benefits, Parvatasana Steps, Parvatasana for Winter Health,
लाइफस्टाइल

मोबाइल की लत दे रही गंभीर बीमारी, पॉपकॉर्न की तरह फूट रहा दिमाग, जानें लक्षण और उपचार

MP News what is Popcorn Brain Syndrome symptoms and prevention tips
भोपाल

Black Pepper Winter Benefits: जोड़ों की सूजन और दर्द में राहत चाहिए? काली मिर्च का औषधीय गुण दे सकता है तुरंत आराम

black pepper benefits, काली मिर्च के फायदे, winter joint pain relief,
लाइफस्टाइल

Chronic Disease: ICMR रिपोर्ट, टाइप 2 डायबिटीज से दिल की बीमारी तक… भारत में 56% केस एक ही फैक्टर से जुड़े

chronic diseases in India,ICMR dietary guidelines,Indian Council of Medical Research,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.