Viral Trend: नींद के नाम पर पागलपन! सोशल मीडिया पर छाया ‘Potato Bed’ चैलेंज, जानिए क्या है सच

Viral Trend: आजकल सोशल मीडिया पर नींद से जुड़े कई अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स वायरल हो रहे हैं, जैसे कि ‘Potato Bed’ (पोटैटो बेड), ‘Sleepy Girl Mocktail’ (स्लीपी गर्ल मॉकटेल) और ऐसे ही कई ट्रेंड्स। हर कोई इन हैक्स की मदद से अपनी नींद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। असल में, ये ट्रेंड्स यही बताते हैं कि हम सब थक चुके हैं और सुकून की नींद की हमें बहुत जरूरत है।