शॉर्टकट नहीं, सही तरीका: Tamannaah Bhatia के ट्रेनर सिद्धार्थ से जानिए वजन घटाने के 3 हेल्दी हैबिट्स

Tamannaah Bhatia trainer shares 3 healthy habits|फोटो सोर्स – tamannaahspeaks
Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: आजकल फिट और स्लिम दिखना एक ट्रेंड बन चुका है, और हर कोई इस रेस में भाग रहा है।फिट दिखने के लिए सोशल मीडिया पर भी दबाव है, क्योंकि अच्छा दिखना शेयर करने लायक कंटेंट बन गया है। इसी कारण कई लोग जल्दी वजन कम करने के लिए क्रैश डाइटिंग या जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज जैसी अस्थायी उपाय अपनाते हैं, जिनका असर लंबे समय तक नहीं टिकता।इन तरीकों से वजन भले ही घटता हो, लेकिन लोग इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते। इसी बीच, तमन्ना भाटिया ,जो अपनी बोल्ड, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं उन्होंने सही तरीके से वजन घटाने का फार्मूला अपनाया है।उनके फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने हाल ही में मीडिया के साथ बातचीत में वह फॉर्मूला साझा किया। उन्होंने वजन घटाने के लिए 3 जरूरी टिप्स बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी खुद को फिट और एक्टिव रख सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह बताते हैं कि अक्सर लोग वजन घटाने के बाद फिर से पहले जैसी स्थिति में लौट आते हैं, क्योंकि वे अपनी तीन अहम आदतों में स्थायी बदलाव नहीं करते। अगर आप सही डाइट और वर्कआउट के साथ इन 3 जरूरी बातों का ध्यान रखें,तो 90 दिनों में 5 से 10 किलो तक वजन कम किया जा सकता है वो भी बिना किसी शॉर्टकट के।
अक्सर लोग सिर्फ कैलोरी काउंट करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन प्रोटीन की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। सिद्धार्थ के अनुसार, हर मील में अच्छी मात्रा में प्रोटीन शामिल करना जरूरी है क्योंकि ये आपको देर तक फुल फील कराता है,अनहेल्दी स्नैक्स की क्रेविंग कम होती है और मसल्स ग्रोथ और रिपेयर में मदद मिलती है।चाहे आप नॉन-वेजिटेरियन हों या वेजिटेरियन, प्रोटीन के अच्छे स्रोत ढूंढकर उन्हें डेली डाइट में शामिल करें। जैसे दालें, पनीर, अंडे, चिकन, टोफू आदि।
कई बार हम सोचते हैं कि हमें भूख लगी है, लेकिन असल में हमारा शरीर सिर्फ पानी मांग रहा होता है।सिद्धार्थ की सलाह है कि जब भी भूख लगे, तो सबसे पहले एक ग्लास पानी पिएं। इससे फालतू खाने से बचाव होगा, बॉडी हाइड्रेट रहेगी और क्रेविंग्स कंट्रोल में रहेंगी।
सिद्धार्थ कहते हैं, वर्कआउट करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ जिम जाना ही काफी नहीं। अगर आप सारा दिन बैठकर बिताते हैं, तो आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए रोज कम से कम 30 मिनट की कोई फिजिकल एक्टिविटी करें जैसे वॉक, रन, डांस या योगा, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चुनें ,लंबे समय तक बैठने से बचें और बीच-बीच में उठकर चलेंएक्टिव लाइफस्टाइल से न सिर्फ वजन घटता है, बल्कि एनर्जी, मूड और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।
