शॉर्टकट नहीं, सही तरीका: Tamannaah Bhatia के ट्रेनर सिद्धार्थ से जानिए वजन घटाने के 3 हेल्दी हैबिट्स

Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: आजकल फिट और स्लिम दिखना एक ट्रेंड बन चुका है, और हर कोई इस रेस में भाग रहा है।फिट दिखने के लिए सोशल मीडिया पर भी दबाव है, क्योंकि अच्छा दिखना शेयर करने लायक कंटेंट बन गया है। इसी कारण कई लोग जल्दी वजन कम करने के लिए क्रैश डाइटिंग या जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज जैसी अस्थायी उपाय अपनाते हैं, जिनका असर लंबे समय तक नहीं टिकता।इन तरीकों से वजन भले ही घटता हो, लेकिन लोग इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते। इसी बीच, तमन्ना भाटिया ,जो अपनी बोल्ड, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं उन्होंने सही तरीके से वजन घटाने का फार्मूला अपनाया है।उनके फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने हाल ही में मीडिया के साथ बातचीत में वह फॉर्मूला साझा किया। उन्होंने वजन घटाने के लिए 3 जरूरी टिप्स बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी खुद को फिट और एक्टिव रख सकते हैं।