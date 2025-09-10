आधुनिक समय की सबसे बड़ी चुनौती है हसल कल्चर हर वक्त काम में डूबे रहना और खुद को साबित करने का दबाव। देर रात तक लैपटॉप स्क्रीन पर काम करना, कम नींद लेना और लगातार परफॉर्म करने का प्रेशर शरीर के हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर भी हाई रहता है। इसका सीधा असर नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पर पड़ता है, जिससे PMS के लक्षण और भी तीखे हो जाते हैं।