Washing Hair During Periods: बाल धोने से पीरियड्स पर असर पड़ता है? जानिए Myth या Fact

पुराने समय में जब महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती थीं, तब पीरियड्स के दौरान वहां बाल धोने से न सिर्फ पानी अस्वच्छ हो सकता था बल्कि उस समय उपलब्ध साबुन या रीठा जैसे प्राकृतिक पदार्थ शरीर के लिए और भी अधिक जलन पैदा कर सकते थे। इसी कारण महिलाओं को पीरियड्स के शुरुआती दिनों में सिर धोने से मना किया जाता था।कुछ संस्कृतियों में यह भी माना जाता था कि सिर धोने से शरीर का तापमान घटता है, जिससे ब्लीडिंग रुक सकती है या ऐंठन बढ़ सकती है।