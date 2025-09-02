Patrika LogoSwitch to English

Washing Hair During Periods: बाल धोने से पीरियड्स पर असर पड़ता है? जानिए Myth या Fact

Washing Hair During Periods: सालों से पीरियड्स को लेकर कई तरह की मान्यताएं और परंपराएं चली आ रही हैं। इन्हीं में से एक धारणा है कि पीरियड्स के शुरुआती दिनों में महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, वरना ब्लीडिंग रुक सकती है या दर्द बढ़ सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 02, 2025

Hair wash during menstruation|फोटो सोर्स – Freepik

Washing Hair During Periods: हर महीने महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, जो कि शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस दौरान गर्भाशय की परत झड़कर ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती है। लेकिन सालों से पीरियड्स को लेकर कई तरह की मान्यताएं और परंपराएं चली आ रही हैं। इन्हीं में से एक धारणा है कि पीरियड्स के शुरुआती दिनों में महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, वरना ब्लीडिंग रुक सकती है या दर्द बढ़ सकता है।लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई।

परंपराओं में क्यों बना यह नियम?

पुराने समय में जब महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती थीं, तब पीरियड्स के दौरान वहां बाल धोने से न सिर्फ पानी अस्वच्छ हो सकता था बल्कि उस समय उपलब्ध साबुन या रीठा जैसे प्राकृतिक पदार्थ शरीर के लिए और भी अधिक जलन पैदा कर सकते थे। इसी कारण महिलाओं को पीरियड्स के शुरुआती दिनों में सिर धोने से मना किया जाता था।कुछ संस्कृतियों में यह भी माना जाता था कि सिर धोने से शरीर का तापमान घटता है, जिससे ब्लीडिंग रुक सकती है या ऐंठन बढ़ सकती है।

Hair Care During Periods: साइंस क्या कहती है?

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इस मान्यता को मिथ (Myth) मानता है।पीरियड्स के दौरान सिर धोना ब्लीडिंग को नहीं रोकता और न ही यह किसी तरह से पीरियड्स की प्राकृतिक प्रक्रिया में दखल देता है।हां, अगर बहुत ठंडे पानी से स्नान करें तो शरीर का तापमान थोड़ी देर के लिए बदल सकता है, लेकिन इसका असर मासिक धर्म पर नहीं पड़ता।बाल और स्कैल्प साफ रखना उल्टा महिलाओं के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस समय पसीना और असुविधा ज्यादा महसूस होती है।

पीरियड्स के दौरान बाल धोना सही है या गलत?

Medicaldialogues के अनुसार यह दावा गलत है। माहवारी के दौरान या किसी खास समय पर बाल धोने से शरीर या ब्लीडिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। यह केवल एक आम भ्रांति है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पीरियड्स के समय भी महिलाएं सामान्य रूप से अपनी सफाई बनाए रख सकती हैं और बाल धो सकती हैं।"

क्यों जरूरी है हाइजीन?

  • पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
  • नियमित रूप से स्नान करने से ताजगी और आराम महसूस होता है।
  • बाल धोने से स्कैल्प में जमा तेल और पसीना निकल जाता है, जिससे डैंड्रफ या फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम होता है।
  • मानसिक रूप से भी महिलाएं ज्यादा हल्का और रिलैक्स महसूस करती हैं।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

02 Sept 2025 10:35 am

Washing Hair During Periods: बाल धोने से पीरियड्स पर असर पड़ता है? जानिए Myth या Fact

