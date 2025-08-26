Parineeti Chopra Weight Loss Journey: फैट से फिट तक का सफर! जानें कैसे घटाया परिणीति चोपड़ा ने 15 किलो वजन

परिणीति ने एक संतुलित और पौष्टिक आहार अपनाया जो उनके वर्कआउट रूटीन के साथ-साथ चलता था। उन्होंने अपनी डाइट में नेचुरल खाने की चीजें और उन्हें कितना खाना है इस बात पर ध्यान केंद्रित किया। परिणीति खाने में फलों, मेवों और बीजों के साथ ओट्स या मल्टीग्रेन टोस्ट के साथ अंडे का सफेद भाग खाती थीं। इसके बाद वो दोपहर में ग्रीन स्मूदी या ताजा नारियल पानी पीती थीं। खाने में वो क्विनोआ, दाल और तली हुई सब्जियों के साथ ग्रिल्ड चिकन/मछली या पनीर लेती थीं। रात में खाने में वो प्रोटीन युक्त सूप और सलाद या ग्रिल्ड सब्जियों का हल्का भोजन करती थीं।