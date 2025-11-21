Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Parvatasana Benefits: दिनभर थकान और पैरों में झनझनाहट? रोज 5 से 10 मिनट का पर्वतासन बदल देगा लाइफ- आयुष मंत्रालय

Parvatasana Benefits: अगर आप बार-बार थकान, पैरों में सुन्नपन या heaviness महसूस करते हैं, तो आयुष मंत्रालय के अनुसार रोज कुछ मिनट का पर्वतासन आपकी ऊर्जा, मूड और हेल्थ तीनों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 21, 2025

पर्वतासन करने के फायदे, Parvatasana Benefits, Parvatasana Steps, Parvatasana for Winter Health,

Yoga for Tingling Sensation|फोटो सोर्स –Freepik

Parvatasana Benefits: सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग थकान, पैरों में हल्की झनझनाहट और पूरे शरीर में सुस्ती जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। ठंड बढ़ने पर शरीर में ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है, जिसके कारण हाथ-पैर ठंडे और सुन्न पड़ने लगते हैं। कई बार गर्म-गर्म दूध या सूप पीने पर भी खास फर्क नहीं दिखता। ऐसे में आयुष मंत्रालय के अनुसार पर्वतासन सर्दियों में स्वास्थ्य सुधार के लिए एक कारगर उपाय हो सकता है। यह आसन शरीर में रक्त संचार को बेहतर करता है और मांसपेशियों की जकड़न को कम करने में मदद करता है।

कैसे करें पर्वतासन?

  • सबसे पहले योग मैट पर वज्रासन या सुखासन में आराम से बैठ जाएं।
  • अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें।
  • गहरी सांस लेते हुए बाहों को ऊपर की ओर खींचें और पूरे शरीर को हल्का–सा लंबा करें।
  • ध्यान रखें कि कंधे कानों से दूर रहें और पीठ पूरी तरह सीधी हो।
  • इस पोज में 15–20 सेकेंड रहें और सामान्य सांस लेते रहें।
  • धीरे-धीरे हाथों को नीचे लाते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं।
  • इस प्रक्रिया को 5–10 बार दोहराया जा सकता है।

पर्वतासन करने के फायदे

  • शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे हाथ–पैर गर्म और एक्टिव रहते हैं।
  • गर्दन, कंधे और कमर की जकड़न में राहत मिलती है।
  • रीढ़ की हड्डी मजबूत और लचीली बनती है।
  • थायराइड और डायबिटीज रोगियों के लिए लाभदायक माना जाता है।
  • तनाव, बेचैनी और सिरदर्द में आराम मिलता है।
  • पाचन क्रिया बेहतर होती है और अपच या भारीपन में राहत मिलती है।

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए

  • जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो।
  • जिनकी कलाई, कंधे या गर्दन में गंभीर चोट हो।
  • जिन्हें बार-बार चक्कर आने की समस्या रहती है।
  • गर्भवती महिलाएं इस आसन को बिना विशेषज्ञ की सलाह किए न करें।

ये भी पढ़ें

Yoga For Immunity Booster: मौसम बदला नहीं कि सर्दी-खांसी शुरू! आयुष मंत्रालय ने बताया कैसे योग से बढ़ाए इम्युनिटी
लाइफस्टाइल
Yoga For Immunity Booster, yoga, yoga for healthy lifestyle, Yoga for immunity,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Nov 2025 09:57 am

Hindi News / Lifestyle News / Parvatasana Benefits: दिनभर थकान और पैरों में झनझनाहट? रोज 5 से 10 मिनट का पर्वतासन बदल देगा लाइफ- आयुष मंत्रालय

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

मोबाइल की लत दे रही गंभीर बीमारी, पॉपकॉर्न की तरह फूट रहा दिमाग, जानें लक्षण और उपचार

MP News what is Popcorn Brain Syndrome symptoms and prevention tips
भोपाल

Black Pepper Winter Benefits: जोड़ों की सूजन और दर्द में राहत चाहिए? काली मिर्च का औषधीय गुण दे सकता है तुरंत आराम

black pepper benefits, काली मिर्च के फायदे, winter joint pain relief,
लाइफस्टाइल

Chronic Disease: ICMR रिपोर्ट, टाइप 2 डायबिटीज से दिल की बीमारी तक… भारत में 56% केस एक ही फैक्टर से जुड़े

chronic diseases in India,ICMR dietary guidelines,Indian Council of Medical Research,
स्वास्थ्य

Chicken या Eggs? फिटनेस के लिए क्या है सही चॉइस?

Chicken vs Eggs for Fitness, Chicken or Eggs, Which is Better for Weight Loss,
स्वास्थ्य

Egg For Weight Loss: ब्रेकफास्ट, वर्कआउट के बाद या शाम? जानें वजन घटाने के लिए अंडा खाने का परफेक्ट टाइम

egg for weight loss, eggs for weight loss breakfast, post workout eggs benefits,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.