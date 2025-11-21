Parvatasana Benefits: दिनभर थकान और पैरों में झनझनाहट? रोज 5 से 10 मिनट का पर्वतासन बदल देगा लाइफ- आयुष मंत्रालय

Yoga for Tingling Sensation|फोटो सोर्स –Freepik
Parvatasana Benefits: सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग थकान, पैरों में हल्की झनझनाहट और पूरे शरीर में सुस्ती जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। ठंड बढ़ने पर शरीर में ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है, जिसके कारण हाथ-पैर ठंडे और सुन्न पड़ने लगते हैं। कई बार गर्म-गर्म दूध या सूप पीने पर भी खास फर्क नहीं दिखता। ऐसे में आयुष मंत्रालय के अनुसार पर्वतासन सर्दियों में स्वास्थ्य सुधार के लिए एक कारगर उपाय हो सकता है। यह आसन शरीर में रक्त संचार को बेहतर करता है और मांसपेशियों की जकड़न को कम करने में मदद करता है।
