PCOS सिर्फ ओवरी की बीमारी नहीं, आपकी खूबसूरती भी हो सकती है प्रभावित

PCOS In Women: पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) आजकल एक आम समस्या बन चुकी है, जिसके कई कारण हैं। ऐसे में अक्सर लोगों को लगता है कि पीसीओएस केवल ओवरी से जुड़ी समस्या है, लेकिन इसका आपकी खूबसूरती पर भी असर हो सकता है। PCOS न सिर्फ आपके हार्मोनल बैलेंस को प्रभावित करता है, बल्कि यह आपकी त्वचा और बालों की सेहत पर भी असर डालता है। इस लेख में जानेंगे कि पीसीओएस कैसे आपकी खूबसूरती को प्रभावित करता है और इसे नियंत्रित करने के आसान उपाय क्या हैं।