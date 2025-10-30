Premature Grey Hair: अगर आपके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, तो ये 5 बीमारियां हो सकती हैं जिम्मेदार

Premature Grey Hair: बालों का सफेद होना उम्र बढ़ने का एक सामान्य संकेत माना जाता है, लेकिन आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में यह सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं रह गया है। अब 25-30 साल के युवा भी जल्दी सफेद बालों की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आपके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, तो यह शरीर में किसी आंतरिक समस्या का संकेत हो सकता है। इन 5 बीमारियों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, जिनकी वजह से बाल समय से पहले सफेद हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन कारणों के उपायों के बारे में।