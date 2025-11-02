Pushkar Mela 2025: ऊंटों का मेला, संस्कृति का मेला…राजस्थान का दिल कहलाने वाला पुष्कर मेला 2025, इस बार क्या रहेगा स्पेशल?

Pushkar Mela 2025: राजस्थान का रेगिस्तानी शहर पुष्कर एक बार फिर अपने सालाना पशु मेले के लिए तैयार है। भव्य पुष्कर मेला 2025 की शुरुआत 30 अक्टूबर से हो चुकी है, जो 5 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान देशभर से व्यापारी, पर्यटक और श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। ऊंटों की गूंज, लोकगीतों की मधुर धुन और राजस्थानी परंपराओं की झलक से सजा यह मेला हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है।इस साल भी पुष्कर की पवित्र धरती पर संस्कृति, अध्यात्म और रोमांच का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं, इस बार के मेले में क्या रहेगा खास।