Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Pushkar Mela 2025: ऊंटों का मेला, संस्कृति का मेला…राजस्थान का दिल कहलाने वाला पुष्कर मेला 2025, इस बार क्या रहेगा स्पेशल?

Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेला 2025 की शुरुआत 30 अक्टूबर से हो चुकी है, जो 5 नवंबर तक चलेगा। ऊंटों की गूंज, लोकगीतों की मधुर धुन और राजस्थानी परंपराओं की झलक से सजा यह मेला हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 02, 2025

पुष्कर मेला 2025, Pushkar Fair 2025, Pushkar Animal Fair,

Things to do in Pushkar Fair|फोटो सोर्स – Freepik

Pushkar Mela 2025: राजस्थान का रेगिस्तानी शहर पुष्कर एक बार फिर अपने सालाना पशु मेले के लिए तैयार है। भव्य पुष्कर मेला 2025 की शुरुआत 30 अक्टूबर से हो चुकी है, जो 5 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान देशभर से व्यापारी, पर्यटक और श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। ऊंटों की गूंज, लोकगीतों की मधुर धुन और राजस्थानी परंपराओं की झलक से सजा यह मेला हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है।इस साल भी पुष्कर की पवित्र धरती पर संस्कृति, अध्यात्म और रोमांच का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं, इस बार के मेले में क्या रहेगा खास।

2025 के मेले में इस बार कई नए आकर्षण होंगे

  • तिथियां: 30 अक्टूबर – 5 नवंबर, 2025
  • समय: सुबह 5:00 बजे से रात 10:00 बजे तक
  • स्थान: पुष्कर मेला ग्राउंड, पुष्कर, जिला अजमेर, राजस्थान
  • प्रवेश शुल्क: सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है।

30 अक्टूबर से मेले की शुरुआत हो चुकी है

राजस्थान की सुनहरी रेत, ऊंटों की लयबद्ध चाल और हवा में घुली महक यही है पुष्कर मेला का जादू। हर साल जब कार्तिक पूर्णिमा करीब आती है, तो छोटा सा शहर पुष्कर एक विशाल रंगमंच में बदल जाता है। लेकिन इस साल, 30 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2025 तक, ये मेला कुछ और भी खास होने वाला है।

पुष्कर मेला

सुबह की पहली किरण के साथ ही पुष्कर के मेले में रौनक लौट आती है। मैदानों में हलचल बढ़ जाती है, और दूर तक फैली रेत पर हजारों ऊंट, घोड़े, भैंसें और देसी नस्ल के पशु अपनी पूरी शान में नजर आते हैं। हर पशुपालक अपने ऊंट को मोरपंख, झुमके और रंग-बिरंगे कपड़ों से सजाता है मानो कोई शाही परेड निकल रही हो। जब ऊंट अपने मालिक के इशारे पर नाचते हैं, तो दर्शक तालियों से मैदान गुंजा देते हैं।

ऊंट नाच और पारंपरिक खेलों का रोमांच

“ऊंट नाच प्रतियोगिता”, “सर्वश्रेष्ठ पशु सजावट” और “कबड्डी” जैसे पारंपरिक खेल दिनभर के माहौल को जोश से भर देते हैं। बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौनों की दुकानें हैं, जबकि बड़ों के लिए हस्तनिर्मित आभूषण, रंगीन पगड़ियां और राजस्थानी वस्त्रों की चमक सबका मन मोह लेती है।

शाम की सांस्कृतिक शाम और दीपों का जादू

जैसे ही सूरज ढलता है, रेत पर सजे मंचों पर लोक संगीत की धुनें गूंजने लगती हैं। कालबेलिया नृत्यांगनाएं अपने लहराते लहंगों में घूमती हैं, ढोल और सारंगी की थाप पर पूरा पुष्कर झूम उठता है। और जब पुष्कर सरोवर के घाटों पर सैकड़ों दीपक जलते हैं।

स्वाद, रंग और संस्कृति से सजा ग्रामीण बाजार

मेलें में राजस्थानी खाने का मजा जरूर लें। कचोरी, पापड़ी, दाल-बाटी और मिठाइयां बहुत प्रसिद्ध हैं। यहां के बाजारों में सुंदर कपड़े, गहने और हेंडीक्राफ्ट मिलते हैं, जो आपको यादगार तोहफे के रूप में ले जाने को मिलेंगे। छोटे स्टॉल पर सस्ता और बढ़िया सामान भी मिल जाता है।

ये भी पढ़ें

Diwali Expensive Sweets: 1 किलो मिठाई, कीमत 1 लाख रुपये! राजस्थान की मिठाई जिसने कर दिया सबको हैरान
लाइफस्टाइल
Diwali expensive sweets price, Most Expensive Sweet,Swarna Prasadam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Nov 2025 03:04 pm

Published on:

02 Nov 2025 03:03 pm

Hindi News / Lifestyle News / Pushkar Mela 2025: ऊंटों का मेला, संस्कृति का मेला…राजस्थान का दिल कहलाने वाला पुष्कर मेला 2025, इस बार क्या रहेगा स्पेशल?

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Garlic In Winter: सर्दी-जुकाम से लेकर इम्यूनिटी तक, लहसुन की कच्ची कलियां हैं हर मर्ज की दवा

benefits of garlic in winter, how to eat garlic for immunity,
लाइफस्टाइल

WWE स्टार Rinku Singh Rajput ने छोड़ी फेम की दुनिया, बने प्रेमानंद महाराज के शिष्य, जानिए करोड़ों कमाने वाले की जीवन कहानी

Rinku Singh,WWE,Premanand Ji Maharaj,Million Dollar Arm,
लाइफस्टाइल

Dandruff In Winter: बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ी? इन आसान और असरदार उपायों से पा सकते हैं साफ स्कैल्प

Dandruff Remedies, Dandruff Home Remedies, tips to avoid dandruff in winter,
लाइफस्टाइल

Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों में बादशाह के 5 आइकॉनिक लुक्स, जो आज भी हैं सुपर कूल ट्रेंड

Shah Rukh Khan Birthday, 5 iconic looks of the King in films, which are still a super cool trend even today
लाइफस्टाइल

5 Sleep Profiles : वैज्ञानिकों ने खोजा सोने का ये 5 ‘तरीका’, आप किस कैटेगरी के हैं और क्या है इसका मतलब

5 Sleep Profiles
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.