Rice Flour for Face : रोजाना चेहरे पर चावल का आटा लगाना सही है या नहीं?

चावल का आटा (Rice Flour for Face) तो मानो इन दिनों स्किनकेयर का नया सुपरस्टार बन गया है। हर दूसरा ब्यूटी इंफ्लुएंसर बोलता मिल जाएगा राइस फ्लोर लगाओ, स्किन ग्लो करेगी, ऑयल कम होगा, एक्सफोलिएशन मिलेगी। कुछ तो ये तक बोल देते हैं कि इसे डेली यूज करो।

सच कहे तो हर किसी की स्किनअलग-अलग होती है। किसी के चेहरे पर चावल का आटा जबरदस्त ग्लो ला देता है, तो किसी को वही चीज खुजली, रूखापन या एलर्जी दे सकती है—कोई गारंटी नहीं है। इस लेख में जानते हैं कि रोज-रोज चेहरे पर चावल का आटा लगाना सही है या फिर बस सोशल मीडिया का झांसा है?

Skin Care Tips: सुबह उठकर चेहरे पर लगा लें ये 4 देसी चीजें, स्किन दिखेगा सॉफ्ट चावल का आटा चेहरे पर लगाने का ट्रेंड तो खूब है, कोई इसे DIY फेसपैक समझकर रोजाना लगा लेना ठीक नहीं है। लेकिन हर अच्छी चीज की भी लिमिट होती है। चावल के आटे में विटामिन्स, जिंक, आयरन, सबकुछ है। उपर से एक्सफोलिएशन के लिए तो कमाल का है, मतलब डेड स्किन और वो दिनभर की गंदगी को साफ कर सकता है।

अब बात ये है कि रोज-रोज चेहरे पर लगाओगे तो स्किन का नेचुरल मॉइस्चर गायब हो सकता है। फिर चेहरा सूखा-सूखा लगने लगेगा। खासकर जिनकी स्किन पहले से सूखी या सेंसिटिव है उनके लिए तो डेली इस्तेमाल टोटल No खुजली, जलन सब हो सकता है। हफ्ते में दो-तीन बार लगाना काफी है।

स्किन पर चावल का आटा लगाने के फायदे (Benefits of Applying Rice Flour on the Skin) स्किन के लिए चावल का आटा लगाना देसी तरीका है। ऑयली स्किन से परेशान हो? चावल का आटा लगाने से ऑयली स्किन की समस्या ठीक हो सकती है।

मुंहासे निकल रहे हैं? इसमें जो एंटी-बैक्टीरियल गुण है, वो पिंपल्स को जल्दी ठीक कर सकते हैं। एक्सफोलिएटर की बात करें तो ब्रांडेड स्क्रब छोड़ो, चावल के आटे से स्क्रब करो डेड स्किन सेल्स को खुद-ब-खुद बाहर निकल जाएगी।

स्किन टाइप के अनुसार लगाएं नेचुरल चीजें बढ़िया हैं मगर हर किसी की स्किन अलग टाइप की होती है। ऑयली स्किन वालों के लिए चावल का आटा वाकई गेम-चेंजर हो सकता है, हफ्ते में तीन बार लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर स्किन सूखी है तो बस एक बार, वो भी सोच-समझकर। और खुजली, जलन या कोई अजीबोगरीब रिएक्शन दिखे तो फौरन रुक जाओ, डॉक्टर से संपर्क करो ।

अब कुछ जरूरी अलर्ट – हमेशा पैच टेस्ट करना जरुरी है वरना बाद में पछताना पड़ेगा। मिलावट वाला या केमिकल से ब्लीच किया चावल का आटा, भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करें। फेसपैक लगाकर धूप में नहीं निकलना चाहिए वरना स्किन खराब हो सकतीहै।