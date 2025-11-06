Richa Kharab Weight Loss Tips: फैट टू फिट, ऋचा खराब ने ऐसे घटाया 47 किलो वजन, जानिए वेट लॉस जर्नी की कहानी

Richa Kharab Weight Loss Tips:ऋचा खराब, एक सफल वेट लॉस कोच और उद्यमी, आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। कभी 95 किलो वजन रखने वाली ऋचा ने मात्र एक साल में 47 किलो घटाकर खुद को पूरी तरह बदल लिया। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी को लेकर खुलकर बातें साझा कीं। जन्म से ही ओवरवेट रहने के कारण उन्होंने अनेक डाइट्स, जिम और ट्रीटमेंट्स आजमाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। हाइपोथायरॉइड जैसी बीमारी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पति सुमित खरब के मार्गदर्शन में ऋचा ने डाइट पर भरोसा किया। आइए जानते हैं उनकी वेट लॉस जर्नी की कहानी।