Richa Kharab Weight Loss Tips: फैट टू फिट, ऋचा खराब ने ऐसे घटाया 47 किलो वजन, जानिए वेट लॉस जर्नी की कहानी

Richa Kharab Weight Loss Tips:ऋचा खराब, एक सफल वेट लॉस कोच और उद्यमी, आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। कभी 95 किलो वजन रखने वाली ऋचा ने मात्र एक साल में 47 किलो घटाकर खुद को पूरी तरह बदल लिया। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी को लेकर खुलकर बातें साझा कीं। जन्म से ही ओवरवेट रहने के कारण उन्होंने अनेक डाइट्स, जिम और ट्रीटमेंट्स आजमाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। हाइपोथायरॉइड जैसी बीमारी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पति सुमित खरब के मार्गदर्शन में ऋचा ने डाइट पर भरोसा किया। आइए जानते हैं उनकी वेट लॉस जर्नी की कहानी।
ऋचा बताती हैं कि बचपन से उन्हें वजन को लेकर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। उन्होंने मोनो डाइट, साल्ट-फ्री डाइट और महंगे डाइटिशियंस की योजनाएं फॉलो कीं, पर कोई परिणाम नहीं मिला। उन्होंने VLCC में करंट और वाइब्रेशन ट्रीटमेंट्स भी करवाए, जिससे शरीर पर नीले निशान पड़ गए। जिम में सुमित से मिलने के बाद उनकी सोच बदली सुमित ने कहा, “वजन कम करना 100% डाइट पर निर्भर है, जिम सिर्फ स्ट्रेंथ देता है।”
ऋचा ने सुमित की सलाह पर देसी घी और हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में शामिल किया। शुरुआत आधे चम्मच से की, और धीरे-धीरे पनीर, सब्जियां, स्टीविया से बनी मिठाइयां जैसे वेट लॉस खीर और आइसक्रीम भी खाने लगीं। पहले हफ्ते में 4 किलो और एक महीने में 12 किलो वजन घट गया। ऋचा कहती हैं, “जब वेट मशीन ने रिकॉर्ड दिखाया, सबके सवाल बदल गए ‘क्या कर रही हो?’
उन्होंने जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, मैगी, गोलगप्पे और मिठाइयां पूरी तरह छोड़ दीं। इसके बदले घर का सादा, पौष्टिक खाना अपनाया। साथ ही पैक्ड फूड, शुगर, फ्रूट्स, दालें, रोटी-चावल (वेट लॉस फेज में) को अलविदा कह दिया।
ऋचा के अनुसार, वेट लॉस टाइमिंग नहीं, माइंडसेट से होता है। वे दिन में एक बार 400-500 ग्राम घी-पनीर और स्टीविया मिठाई खाती हैं सिर्फ असली भूख पर। 8 घंटे नींद अनिवार्य।महिलाओं में फैट आर्म्स, हिप्स, थाइस पर जमा होता है, स्पॉट रिडक्शन मिथक है। हेल्दी फैट से हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं, PCOD/PCOS और इनफर्टिलिटी दूर होती है।
