Right Way to Eat Chia Seeds : चिया सीड्स खाने का सही तरीका, 20 मिनट भिगोना है जरूरी : डायटीशियन की सलाह

Right Way to Eat Chia Seeds : डाइटिशियन नेहा दुआ बता रही हैं कि सेहतमंद चिया बीज किन्हें नहीं खाने चाहिए और सेवन करने वालों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।

भारत•May 15, 2025 / 11:43 am• Manoj Kumar

Right Way to Eat Chia Seeds

Right Way to Eat Chia Seeds : चिया के बीज एक खास खाद्य पदार्थ है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह बीज फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो शरीर के लिए जरूरी है। जयपुर की डाइटिशियन नेहा दुआ बता रही हैं चिया सीड किसे नहीं खाने चाहिए और जो लोग ले रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

चिया के बीज के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits of Chia Seeds) – पाचन में सुधार

– दिल के लिए अच्छा

– वजन नियंत्रित रहता है

– ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है

– ऊर्जा और सहनशक्ति बढ़ाता है चिया के बीज का उपयोग कैसे करें (How to use chia seeds) चिया बीज का उपयोग करने के लिए इसे पहले पानी या दूध में 20-30 मिनट भिगोएं, जिससे यह फूलकर जेली जैसा बन जाए। इसके बाद इसे स्मूदी, दही, ओट्स, हलवा या जूस में मिलाकर सेवन किया जा सकता है। आप इसे सुबह खाली पेट या नाश्ते में ले सकते हैं। चिया बीज को बिना भिगोए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Chia Seeds: जानें चिया सीड्स का सेवन करने के फायदे कितनी मात्रा में लें चिया बीज की अनुशंसित खुराक वयस्कों के लिए प्रतिदिन लगभग 15 से 20 ग्राम (करीब 1.5 से 2 टेबल स्पून) मानी जाती है। इसे पानी, दूध, दही, स्मूदी या सलाद में मिलाकर सेवन किया जा सकता है। चिया बीज फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, लेकिन अत्यधिक चिया बीज की अनुशंसित खुराक वयस्कों के लिए प्रतिदिन लगभग 15 से 20 ग्राम (करीब 1.5 से 2 टेबल स्पून) मानी जाती है। इसे पानी, दूध, दही, स्मूदी या सलाद में मिलाकर सेवन किया जा सकता है। चिया बीज फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, लेकिन अत्यधिक चिया बीज किसे नहीं खाना चाहिए? (Who should not eat Chia Seeds) – निगलने में कठिनाई वाले लोग यह भी पढ़ें : Lemon Water : 1 दिन में आपको कितना नींबू पानी पीना चाहिए निगलने में कठिनाई वाले लोग – सूखे चिया बीज अगर ठीक से भिगोए न जाएं तो फूल सकते हैं और दम घुटने का कारण बन सकते हैं। – रक्त पतला करने वाली दवाएं जैसे वारफेरिन लेने वाले व्यक्ति में ओमेगा-3 की उच्च मात्रा रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकती है। – पाचन संबंधी विकार वाले लोग जैसे- आईबीएस, क्रोहन एलर्जी से ग्रस्त व्यक्ति, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना चिकित्सक की परामर्श के सेवन न कराएं। – सेवन से संबंधित दिक्कतें जैसे गैस, सूजन हो सकती हैं। इसलिए संतुलित मात्रा में ही सेवन करना उचित है। नेहा दुआ, डायटीशियन

