High Blood Pressure के मरीज को खानी चाहिए ये 5 रोटियां, स्वाद और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद

Roti For High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप एक ऐसी बीमारी है, जो धीरे-धीरे शरीर के कई अंगों पर असर डाल सकती है, खासतौर पर दिल, किडनी और दिमाग पर। ऐसे में बीपी के मरीजों को अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। वहीं, रोजाना के खाने में रोटी आम लोगों का प्रमुख दैनिक भोजन होती है। ऐसे में अगर आप अपनी थाली में रोजाना के गेहूं की रोटी के अलावा कुछ बदलाव करें, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। इस लेख में हम ऐसी 5 रोटियों के बारे में बता रहे हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती हैं और बीपी को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकती हैं।