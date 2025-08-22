Rubina Dilaik’s Mareezon wala Diet : रुबीना खाती हैं मरीजों वाला खाना, एक्ट्रेस ने बताई इस डाइट के पीछे की वजह

Rubina Dilaik's Mareezon wala Diet: जब फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल की बात आती है तो अधिकतर लोग समझते हैं कि इसके लिए महंगे डाइट प्लान या विदेशी फूड को डाइट में शामिल करने की जरूरत है, लेकिन टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने इस धारणा को बदल दिया है। एक्ट्रेस लोगों के बीच अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए चर्चा में बनी रहती हैं। वहीं हाल ही में अपने डेली खानपान को लेकर चर्चा में आई हैं। उन्होंने अपने इसी रोज़मर्रा के खानपान को 'मरीजों वाला खाना' कहकर अपनी सिंपल डाइट की झलक दी और इसके पीछे की सोच भी साझा की। आइए जानते हैं कि उनके खानपान को लेकर उनकी सोच क्या है।