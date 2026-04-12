Sadhguru Quotes : जब लाइफ में सब उलझा हुआ लगे, तो काम आएंगे सद्गुरु के ये अनमोल विचार

सद्गुरु के इस विचार को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले लोगों को अपनी समझ से परखने के बजाय उन्हें वैसे ही स्वीकार करना शुरू करें जैसे वे हैं। जब आप कमियां ढूंढना बंद कर देते हैं, तो रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं। साथ ही, आप जो भी छोटा-बड़ा काम करें, उसे इस नीयत से करें कि उससे किसी का भला हो। इसके अलावा चाहे ऑफिस हो या घर, हर किसी से प्यार और इज्जत के साथ पेश आएं। आपकी एक छोटी सी मुस्कान सामने वाले का दिन बना सकती है और बदले में आपको भी सुकून देती है।