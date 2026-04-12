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Sadhguru Quotes : जब लाइफ में सब उलझा हुआ लगे, तो काम आएंगे सद्गुरु के ये अनमोल विचार

Sadhguru Quotes : सद्गुरु के जीवन बदलने वाले विचार: अगर आप अपना जीवन बिना किसी मानसिक तनाव के खुशी से बिताना चाहते हैं, तो मशहूर योगी सद्गुरु के अनमोल विचार आपकी मदद कर सकते है। आइए, इस लेख में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 12, 2026

Sadhguru Quotes

Sadhguru Quotes| image credit gemini

Sadhguru Quotes in Hindi: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हर चीज का मतलब और लॉजिक ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर हम दुनिया और लोगों को पूरी तरह समझ लेंगे, तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पर सच तो यह है कि जितना ज्यादा आप किसी चीज में दिमाग लगाते हैं, उतना ही उसमें उलझते चले जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपना जीवन बिना किसी मानसिक तनाव के खुशी से बिताना चाहते हैं, तो मशहूर योगी सद्गुरु के अनमोल विचार आपकी मदद कर सकते है। आइए, इस लेख में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

इस विचार के अर्थ को समझें

सद्गुरु के अनुसार, "प्रेम आपको समझ नहीं देता, यह बस सही इरादा देता है।" इस बात का मतलब यह है कि जब आप किसी से दिल से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो वहां आप नफा-नुकसान नहीं देखते। अक्सर हमारी समझ हमें चालाक बना देती है और हम दूसरों में कमियां निकालने लगते हैं। इसके उलट, जब मन में प्रेम या सेवा का भाव होता है, तो हमारी नीयत अपने आप नेक हो जाती है। जब नीयत साफ होती है, तब आप हर काम को और भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं, जिससे आपको सच्ची अंदरूनी खुशी मिलती है।

इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें?

सद्गुरु के इस विचार को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले लोगों को अपनी समझ से परखने के बजाय उन्हें वैसे ही स्वीकार करना शुरू करें जैसे वे हैं। जब आप कमियां ढूंढना बंद कर देते हैं, तो रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं। साथ ही, आप जो भी छोटा-बड़ा काम करें, उसे इस नीयत से करें कि उससे किसी का भला हो। इसके अलावा चाहे ऑफिस हो या घर, हर किसी से प्यार और इज्जत के साथ पेश आएं। आपकी एक छोटी सी मुस्कान सामने वाले का दिन बना सकती है और बदले में आपको भी सुकून देती है।


कुल मिलाकर, अगर हम अपनी नीयत साफ रखें और हर काम को प्रेम के साथ करें, तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान लगने लगते हैं। यही वह तरीका है जिससे हम अपने जीवन में शांति और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

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Published on:

12 Apr 2026 05:30 am

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