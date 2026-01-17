17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Horse Gram Benefits: महंगे सप्लीमेंट नहीं, सद्गुरु बताते हैं इस देसी दाल में छिपा है पूरा प्रोटीन फॉर्मूला

Horse Gram Benefits: आज के समय में फिट रहने के लिए लोग तरह-तरह के प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स का सहारा ले रहे हैं, जबकि हमारी रसोई में ही एक ऐसी देसी दाल मौजूद है जो सेहत का पूरा खजाना है। हम बात कर रहे हैं कुलथी की दाल की, जिसे कई जगह हॉर्स ग्राम भी कहा जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 17, 2026

Horse Gram weight loss, High protein Indian dal, Horse Gram diet benefits,

Fitness tips by Sadhguru|फोटो सोर्स- Patrika.com

Horse Gram Benefits: आज के समय में फिट बॉडी और मजबूत मांसपेशियों के लिए लोग महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स और डाइट प्लान पर निर्भर हो गए हैं, जबकि असली ताकत हमारी देसी थाली में ही छुपी है। सद्गुरु के अनुसार, प्रोटीन पाने के लिए अंडा या सप्लीमेंट ही एकमात्र विकल्प नहीं हैं। उन्होंने एक ऐसी पारंपरिक दाल का जिक्र किया है, जिसे सही मायनों में “प्रोटीन का पावरहाउस” कहा जा सकता है। यह दाल न सिर्फ शरीर को अंदर से मज़बूत बनाती है, बल्कि प्राकृतिक तरीके से ताकत और ऊर्जा भी देती है। हम बात कर रहे हैं कुलथी की दाल की, जिसके फायदे जानकर आप भी इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहेंगे।

कुलथी की दाल देसी सुपरफूड

कुलथी की दाल प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी मिनरल्स से भरपूर होती है। सद्गुरु भी मानते हैं कि शरीर को ताकत देने के लिए महंगे और प्रोसेस्ड सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती। अगर सही देसी आहार को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लिया जाए, तो शरीर खुद को संतुलित रखना सीख लेता है। खासकर शाकाहारी लोगों के लिए कुलथी की दाल एक बेहतरीन विकल्प मानी जाती है।

kulthi Dal Benefits: कुलथी की दाल खाने के फायदे

पथरी में राहत का देसी उपाय

कुलथी की दाल को आयुर्वेद में गुर्दे की पथरी के लिए काफी उपयोगी माना गया है। यह एक नेचुरल मूत्रवर्धक की तरह काम करती है, जिससे पेशाब की मात्रा बढ़ती है और पथरी के छोटे टुकड़े बाहर निकलने में मदद मिलती है। नियमित सेवन से भविष्य में पथरी की आशंका भी कम हो सकती है।

दिल और कोलेस्ट्रॉल के लिए फायदेमंद

इस दाल के नियमित सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम हो सकता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ावा मिलता है। इससे दिल की सेहत बेहतर रहती है और नसों में ब्लॉकेज का खतरा कम होता है।

वजन घटाने में मददगार

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो कुलथी की दाल को डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती। साथ ही यह शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने में भी सहायक मानी जाती है।

डायबिटीज कंट्रोल में सहायक


शोध बताते हैं कि कुलथी की दाल ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकने में मदद करती है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में भी फायदेमंद हो सकती है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को लाभ मिलता है।

सद्गुरु की सोच

सद्गुरु के अनुसार, प्रकृति ने हमारे आसपास ही हर समस्या का समाधान रखा है। कुलथी की दाल न सिर्फ शरीर को ताकत देती है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करती है। जिम जाने वाले या ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों के लिए यह दाल मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक हो सकती है।

गर्म तासीर, इसलिए रखें संतुलन

आयुर्वेद के अनुसार कुलथी की दाल की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में और सही तरीके से ही खाना चाहिए। बेहतर पाचन के लिए इसे भिगोकर या अच्छी तरह उबालकर सेवन करना उचित माना जाता है। सर्दियों में इसे रोजाना एक बार और गर्मियों में हफ्ते में 2–3 बार खाने की सलाह दी जाती है। सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने पर कुलथी की दाल सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

ये भी पढ़ें

Sprinkling Salt on Fruits: क्या फलों पर काला नमक डालना सही है? आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानें सच
लाइफस्टाइल
काला नमक और सेहत, Black Salt Ayurveda Advice,

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Updated on:

17 Jan 2026 11:47 am

Published on:

17 Jan 2026 11:41 am

Hindi News / Lifestyle News / Horse Gram Benefits: महंगे सप्लीमेंट नहीं, सद्गुरु बताते हैं इस देसी दाल में छिपा है पूरा प्रोटीन फॉर्मूला

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Deforestation Due to Coffee Production: जंगलों की कीमत पर एक कप कॉफी? जानिए क्यों सुबह की पहली चुस्की पर्यावरण के लिए बड़ा है खतरा

Coffee environmental impact, Coffee carbon footprint, Environmental cost of coffee,
लाइफस्टाइल

सावधान! आपकी जेब में रखा गुटखा आपके खानदान का वारिस खत्म कर सकता है

male infertility and ivf, male infertility and smoking, How does male smoking affect pregnancy
लाइफस्टाइल

एलिगेंस की मिसाल हैं Mrunal Thakur, उनके इन लुक्स से आप भी चुरा सकती हैं स्टाइलिंग आइडिया

Mrunal Thakur fashion style, Mrunal Thakur elegant looks, Mrunal Thakur styling ideas,
लाइफस्टाइल

Driver On Call: पार्टी करें बेफिक्र! शराब पीने के बाद इन 6 ऐप्स से बुलाएं अपना प्राइवेट ड्राइवर

drunk driver service India, Weekend party safety tips, Night party safety India
लाइफस्टाइल

Gen-Z का सीधा फंडा मेंटल हेल्थ से समझौता नहीं, टॉक्सिक बॉस को तुरंत 'गुडबाय'

Gen Z resignation trend, Toxic boss survey India, Gen Z mental health at work, Gen Z survey
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.