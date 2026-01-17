Horse Gram Benefits: महंगे सप्लीमेंट नहीं, सद्गुरु बताते हैं इस देसी दाल में छिपा है पूरा प्रोटीन फॉर्मूला

Horse Gram Benefits: आज के समय में फिट बॉडी और मजबूत मांसपेशियों के लिए लोग महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स और डाइट प्लान पर निर्भर हो गए हैं, जबकि असली ताकत हमारी देसी थाली में ही छुपी है। सद्गुरु के अनुसार, प्रोटीन पाने के लिए अंडा या सप्लीमेंट ही एकमात्र विकल्प नहीं हैं। उन्होंने एक ऐसी पारंपरिक दाल का जिक्र किया है, जिसे सही मायनों में “प्रोटीन का पावरहाउस” कहा जा सकता है। यह दाल न सिर्फ शरीर को अंदर से मज़बूत बनाती है, बल्कि प्राकृतिक तरीके से ताकत और ऊर्जा भी देती है। हम बात कर रहे हैं कुलथी की दाल की, जिसके फायदे जानकर आप भी इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहेंगे।