Seeds In Summer: गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बेस्ट हैं ये 5 बीज, तुरंत करें डाइट में शामिल

चिया के बीज ( Chia seeds) चिया के बीज में फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो हमारे शरीर को हीट स्ट्रोक से बचाने में मदद करते हैं। इसका रोजाना सेवन आपके पाचन तंत्र को भी बेहतर रखता है।

अलसी के बीज (Flax seeds) अलसी के बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो हमारे शरीर को हीट स्ट्रोक से बचाने में मदद करते हैं। साथ ही, यह आपका पाचन तंत्र भी तंदुरुस्त रख सकता है।

डाइट में शामिल करने के तरीके (Ways to include it in the diet) इन बीजों को अपने सलाद में मिलाकर खा सकते हैं।

इन बीजों को अपने स्मूदी में मिलाकर पी सकते हैं।

इन बीजों को अपने भोजन में मिलाकर खा सकते हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।