Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों में बादशाह के 5 आइकॉनिक लुक्स, जो आज भी हैं सुपर कूल ट्रेंड

Shah Rukh Khan Birthday: न जाने कितनी बार शाहरुख खान ने अपने फिल्मों के जरिए अपने आइकॉनिक फैशन सेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है। आइए एक नजर डालते हैं उनकी फिल्मों में दिखाए गए कुछ बेहतरीन और स्टाइलिश लुक्स पर।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 02, 2025

Shah Rukh Khan Birthday, 5 iconic looks of the King in films, which are still a super cool trend even today

Shah Rukh Khan best on-screen styles| फोटो सोर्स – Patrika.com |

Shah Rukh Khan Birthday: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान सिर्फ रोमांस के किंग ही नहीं, बल्कि अपने फैशनेबल स्टाइल से भी फैंस के दिल जीत लेते हैं। आज शाहरुख खान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी फिल्मों ने न केवल लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि फैशन की दुनिया में भी कई नए ट्रेंड्स को जन्म दिया। कभी ‘कुछ कुछ होता है’ के कूल कॉलेज बॉय राहुल के रूप में, तो कभी ‘डॉन’ जैसे स्टाइलिश एक्शन हीरो के लुक में  शाहरुख का हर अंदाज़ फैशन की एक नई परिभाषा लेकर आया। आइए नजर डालते हैं शाहरुख खान के कुछ ऐसे आइकॉनिक ऑन-स्क्रीन लुक्स पर, जो आज भी लोगों के लिए फैशन इंस्पिरेशन बने हुए हैं।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995)

राज मल्होत्रा का लेदर जैकेट लुक आज भी फैंस के दिल में बसा हुआ है। ब्लैक लेदर जैकेट, व्हाइट टी-शर्ट और सिर पर हाफ कैप ने शाहरुख को हर कॉलेज बॉय का फैशन आइकॉन बना दिया। इस लुक ने क्लासिक बॉय-नेक्स्ट-डोर और रग्ड चार्म का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया, जो आज भी विंटर फैशन में पॉपुलर है।

 कुछ कुछ होता है (1998)

“कु...कुछ कुछ होता है, अंजलि!” इस फिल्म में शाहरुख का यूथफुल और प्लेफुल लुक बेहद ट्रेंडी था। बेसिक टी-शर्ट्स, कलरफुल जैकेट्स और चेन एक्सेसरीज ने कॉलेज फैशन में नई जान डाल दी। राहुल का कूल अंदाज आज भी स्ट्रीट फैशन और कैजुअल वियर का इंस्पिरेशन बना हुआ है।

मोहब्बतें (2000)

नारायण शंकर कॉलेज के संगीत शिक्षक राज आर्यन का लुक सिंपल होते हुए भी क्लासी था। फुल-स्लीव शर्ट्स, सॉलिड पैटर्न्स और सिंपल ग्लासेस ने उन्हें एक सॉफ्ट-स्पोकन लेकिन स्टाइलिश पर्सनालिटी दी। इस फिल्म ने “एजलेस एलीगेंस” को परिभाषित किया जो आज भी प्रोफेशनल स्टाइल में ट्रेंड करता है।

 डॉन 2 (2011)

इस फिल्म में शाहरुख खान ने अपने ब्रेडेड पोनीटेल लुक से हर किसी को चौंका दिया। ब्लैक आउटफिट्स, शार्प सूट्स और स्टाइलिश शेड्स के साथ उनका डॉन अवतार पूरी तरह पावर और एटिट्यूड से भरा था। इस लुक ने अर्बन फैशन को एक नया एज दिया।

 पठान (2023)

‘बेशरम रंग’ में शाहरुख का ओपन ग्रीन शर्ट और टोंड फिजीक वाला लुक सोशल मीडिया पर छा गया। उन्होंने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, और स्टाइल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। उनका यह बीच लुक आज भी समर फैशन का हॉट ट्रेंड बना हुआ है।

Updated on:

02 Nov 2025 09:13 am

Published on:

02 Nov 2025 09:07 am

Hindi News / Lifestyle News / Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों में बादशाह के 5 आइकॉनिक लुक्स, जो आज भी हैं सुपर कूल ट्रेंड

