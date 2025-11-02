Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों में बादशाह के 5 आइकॉनिक लुक्स, जो आज भी हैं सुपर कूल ट्रेंड

Shah Rukh Khan Birthday: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान सिर्फ रोमांस के किंग ही नहीं, बल्कि अपने फैशनेबल स्टाइल से भी फैंस के दिल जीत लेते हैं। आज शाहरुख खान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी फिल्मों ने न केवल लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि फैशन की दुनिया में भी कई नए ट्रेंड्स को जन्म दिया। कभी ‘कुछ कुछ होता है’ के कूल कॉलेज बॉय राहुल के रूप में, तो कभी ‘डॉन’ जैसे स्टाइलिश एक्शन हीरो के लुक में शाहरुख का हर अंदाज़ फैशन की एक नई परिभाषा लेकर आया। आइए नजर डालते हैं शाहरुख खान के कुछ ऐसे आइकॉनिक ऑन-स्क्रीन लुक्स पर, जो आज भी लोगों के लिए फैशन इंस्पिरेशन बने हुए हैं।