आप भी बन सकते हैं, आपके पास भी हो सकते हैं ‘राम’, ऐसे करें पहचान

Ramayana life lessons : दशरथ-पुत्र राम अपने गुणों के कारण ‘मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम’ कहलाए। वह न केवल आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा थे, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक भी थे। ‘राम’ कलियुग में भी आपके आस-पास हो सकते हैं। खुद आप उनकी श्रेणी में आ सकते हैं। उनके गुणों को अपना कर। जानते हैं श्रीराम के किन गुणों के आधार पर आप अपने अंदर या आस-पास के ‘राम’ की पहचान कर सकते हैं।