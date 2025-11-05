Skin Detox Drink: अंजीर का पानी कर सकता है स्किन को क्लीन और ब्राइट, बस ऐसे करें सेवन

Anjeer soaked water benefits for skin|फोटो सोर्स – Freepik
Skin Detox Drink For Glowing Skin: यंग, सुंदर और ग्लोइंग स्किन की चाहत हर किसी की होती है। दिनभर की धूल, प्रदूषण और अनियमित खानपान हमारी त्वचा पर गहरा असर डालते हैं, जिससे स्किन रूखी, बेजान और डल नजर आने लगती है। ऐसे में स्किन को अंदर से डिटॉक्स करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आपकी स्किन का भी यही हाल है और आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा बिना किसी कैमिकल प्रोडक्ट के नैचुरल तरीके से साफ और ब्राइट दिखे, तो अंजीर का पानी आपके लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल करने के फायदे।
अंजीर में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अंजीर विटामिन A, C, E और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये तत्व स्किन सेल्स को रिपेयर करने, डेड सेल्स हटाने और चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाने में मदद करते हैं। साथ ही, अंजीर में मौजूद फाइबर शरीर से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है, जिससे स्किन हेल्दी और साफ दिखाई देती है।
रात में सोने से पहले एक गिलास पानी में सूखे अंजीर डालकर भिगो दें।अगली सुबह खाली पेट उसी पानी को पी लें और भीगे अंजीर भी खा लें।इस ड्रिंक को आप रोजाना या हफ्ते में 3–4 बार ले सकते हैं। धीरे-धीरे आपको त्वचा में नैचुरल चमक और निखार महसूस होने लगेगा।
