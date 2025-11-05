Patrika LogoSwitch to English

Skin Detox Drink: अंजीर का पानी कर सकता है स्किन को क्लीन और ब्राइट, बस ऐसे करें सेवन

Skin Detox Drink For Glowing Skin: दिनभर की धूल, प्रदूषण और अनियमित खानपान हमारी त्वचा पर गहरा असर डालते हैं। ऐसे में तो अंजीर का पानी आपके लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय साबित हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 05, 2025

fig water benefits for skin, fig water for glowing skin, anjeer water for skin,

Anjeer soaked water benefits for skin|फोटो सोर्स – Freepik

Skin Detox Drink For Glowing Skin: यंग, सुंदर और ग्लोइंग स्किन की चाहत हर किसी की होती है। दिनभर की धूल, प्रदूषण और अनियमित खानपान हमारी त्वचा पर गहरा असर डालते हैं, जिससे स्किन रूखी, बेजान और डल नजर आने लगती है। ऐसे में स्किन को अंदर से डिटॉक्स करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आपकी स्किन का भी यही हाल है और आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा बिना किसी कैमिकल प्रोडक्ट के नैचुरल तरीके से साफ और ब्राइट दिखे, तो अंजीर का पानी आपके लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल करने के फायदे।

अंजीर का पानी क्यों है स्किन के लिए फायदेमंद?


अंजीर में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अंजीर विटामिन A, C, E और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये तत्व स्किन सेल्स को रिपेयर करने, डेड सेल्स हटाने और चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाने में मदद करते हैं। साथ ही, अंजीर में मौजूद फाइबर शरीर से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है, जिससे स्किन हेल्दी और साफ दिखाई देती है।

अंजीर के पानी के अन्य फायदे

  • स्किन पर जमा एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है।
  • चेहरे पर आने वाले पिंपल्स और एक्ने को कम करता है।
  • डार्क स्पॉट्स और टैनिंग को हल्का करने में मदद करता है।
  • शरीर की अंदरूनी सफाई करके स्किन को ब्राइट बनाता है।

कैसे बनाएं अंजीर का पानी

रात में सोने से पहले एक गिलास पानी में सूखे अंजीर डालकर भिगो दें।अगली सुबह खाली पेट उसी पानी को पी लें और भीगे अंजीर भी खा लें।इस ड्रिंक को आप रोजाना या हफ्ते में 3–4 बार ले सकते हैं। धीरे-धीरे आपको त्वचा में नैचुरल चमक और निखार महसूस होने लगेगा।

ध्यान रखने योग्य बातें

  • अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही सेवन शुरू करें।
  • ज्यादा मात्रा में अंजीर का सेवन न करें, क्योंकि इससे पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
  • डिटॉक्स ड्रिंक का असर तभी दिखेगा जब आप हेल्दी डाइट और पर्याप्त पानी भी लेंगे।

Published on:

05 Nov 2025 11:30 am

Skin Detox Drink: अंजीर का पानी कर सकता है स्किन को क्लीन और ब्राइट, बस ऐसे करें सेवन

