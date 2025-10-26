Sleep Disturbance Causes: रात में बार-बार नींद खुलना किसी बीमारी का लक्षण या विटामिन की कमी?

Sleep Disturbance Causes: रात में बार-बार नींद खुलना या नींद में खलल आना एक सामान्य समस्या बन गई है, जिसे अधिकतर लोग समय-समय पर महसूस करते हैं। यह परेशानी न केवल आपकी दिनचर्या को प्रभावित करती है, बल्कि आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी असर डाल सकती है। इस विषय पर हम आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. अर्जुन राज से जानते हैं, जिन्होंने बताया कि नींद न आने के कई कारण हो सकते हैं। यह विटामिन की कमी है या फिर किसी गंभीर बीमारी का संकेत? जानिए यहां कि नींद न आने के असली कारण क्या हो सकते हैं।