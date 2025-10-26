Sleep Disturbance Causes: रात में बार-बार नींद खुलना किसी बीमारी का लक्षण या विटामिन की कमी?

what causes interrupted sleep at night|फोटो सोर्स – Patrika.com
Sleep Disturbance Causes: रात में बार-बार नींद खुलना या नींद में खलल आना एक सामान्य समस्या बन गई है, जिसे अधिकतर लोग समय-समय पर महसूस करते हैं। यह परेशानी न केवल आपकी दिनचर्या को प्रभावित करती है, बल्कि आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी असर डाल सकती है। इस विषय पर हम आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. अर्जुन राज से जानते हैं, जिन्होंने बताया कि नींद न आने के कई कारण हो सकते हैं। यह विटामिन की कमी है या फिर किसी गंभीर बीमारी का संकेत? जानिए यहां कि नींद न आने के असली कारण क्या हो सकते हैं।
डॉ. अर्जुन राज के अनुसार, रात में बार-बार नींद खुलना (Sleep Disturbance) केवल थकान या तनाव का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह कई बीमारियों या विटामिन की कमी का संकेत भी हो सकता है।
विटामिन D की कमी से शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्तर प्रभावित होता है, जो नींद-जागरण के चक्र को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से नींद का पैटर्न बिगड़ सकता है, रात में बेचैनी या बार-बार जागना महसूस हो सकता है।
विटामिन B12 की कमी से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती, जिसके कारण दिन में अत्यधिक नींद और थकान महसूस हो सकती है।
इसके अतिरिक्त, स्लीप एपनिया जैसी बीमारियों में रात में बार-बार सांस रुकने से नींद टूट जाती है और दिनभर थकान महसूस होती है। चिंता, अवसाद, और मानसिक तनाव जैसी स्थितियां भी रात भर नींद में खलल डाल सकती हैं। शरीर में दर्द या पेट में ऐंठन भी नींद को बाधित कर सकती है और प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या, प्रोस्टेट बढ़ने की स्थिति में पुरुषों को रात में बार-बार पेशाब आने की समस्या होती है, जिससे नींद बार-बार टूटती है।
अगर आपको लगातार रात में बार-बार नींद खुलने की समस्या हो रही है, ऐसी स्थितियों में, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी होता है, ताकि सही कारणों का पता चल सके और उपयुक्त उपचार किया जा सके।
