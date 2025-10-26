Patrika LogoSwitch to English

Sleep Disturbance Causes: रात में बार-बार नींद खुलना किसी बीमारी का लक्षण या विटामिन की कमी?

Sleep Disturbance Causes: रात में बार-बार नींद खुलना केवल आपकी दिनचर्या को प्रभावित करती है, बल्कि आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी असर डाल सकती है।जानिए यहां कि नींद न आने के असली कारण क्या हो सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 26, 2025

waking up frequently at night causes, reasons for frequent waking up at night, sleep disturbance causes,

what causes interrupted sleep at night|फोटो सोर्स – Patrika.com

Sleep Disturbance Causes: रात में बार-बार नींद खुलना या नींद में खलल आना एक सामान्य समस्या बन गई है, जिसे अधिकतर लोग समय-समय पर महसूस करते हैं। यह परेशानी न केवल आपकी दिनचर्या को प्रभावित करती है, बल्कि आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी असर डाल सकती है। इस विषय पर हम आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. अर्जुन राज से जानते हैं, जिन्होंने बताया कि नींद न आने के कई कारण हो सकते हैं। यह विटामिन की कमी है या फिर किसी गंभीर बीमारी का संकेत? जानिए यहां कि नींद न आने के असली कारण क्या हो सकते हैं।

रात में बार-बार नींद खुलना कारण, लक्षण - एक्सपर्ट

डॉ. अर्जुन राज के अनुसार, रात में बार-बार नींद खुलना (Sleep Disturbance) केवल थकान या तनाव का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह कई बीमारियों या विटामिन की कमी का संकेत भी हो सकता है।

विटामिन की कमी से नींद पर प्रभाव

विटामिन D की कमी


विटामिन D की कमी से शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्तर प्रभावित होता है, जो नींद-जागरण के चक्र को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से नींद का पैटर्न बिगड़ सकता है, रात में बेचैनी या बार-बार जागना महसूस हो सकता है।

विटामिन B12 की कमी


विटामिन B12 की कमी से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती, जिसके कारण दिन में अत्यधिक नींद और थकान महसूस हो सकती है।

अन्य संभावित कारण नींद न आने के


इसके अतिरिक्त, स्लीप एपनिया जैसी बीमारियों में रात में बार-बार सांस रुकने से नींद टूट जाती है और दिनभर थकान महसूस होती है। चिंता, अवसाद, और मानसिक तनाव जैसी स्थितियां भी रात भर नींद में खलल डाल सकती हैं। शरीर में दर्द या पेट में ऐंठन भी नींद को बाधित कर सकती है और प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या, प्रोस्टेट बढ़ने की स्थिति में पुरुषों को रात में बार-बार पेशाब आने की समस्या होती है, जिससे नींद बार-बार टूटती है।

क्या करें?

अगर आपको लगातार रात में बार-बार नींद खुलने की समस्या हो रही है, ऐसी स्थितियों में, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी होता है, ताकि सही कारणों का पता चल सके और उपयुक्त उपचार किया जा सके।

नींद को सुधारने के कुछ आसान उपाय

  • सोने से एक घंटे पहले मोबाइल और टीवी का प्रयोग कम करें, क्योंकि इससे नींद में खलल पड़ता है।
  • एक अच्छा गद्दा और तकिया उपयोग करें जो आपके शरीर को सपोर्ट दे और नींद में आराम पहुंचाए
  • रात को सोने से पहले कैफीन और शराब से बचें, क्योंकि ये नींद में खलल डाल सकते हैं।
  • रात को हल्का और सुपाच्य भोजन करें, हैवी भोजन से नींद में बाधा आ सकती है।
  • विटामिन D, B12 और मैग्नीशियम का सेवन बढ़ाएं, जो नींद में सहायक होते हैं।

Published on:

26 Oct 2025 09:00 am

Hindi News / Lifestyle News / Sleep Disturbance Causes: रात में बार-बार नींद खुलना किसी बीमारी का लक्षण या विटामिन की कमी?

