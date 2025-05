Sleeping In Daytime: गर्मी में दिन में सोना कहीं सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं?

दिन में सोने के नुकसान (Disadvantages of sleeping during the day) शरीर में आलस्य आ सकता है

अगर आप बहुत देर तक दिन में सोते हैं, तो इससे शरीर सुस्त हो सकता है। यह नींद आपकी ताजगी बढ़ाने के बजाय आपको और थका हुआ महसूस करा सकती है। इससे काम में मन नहीं लगता और दिनभर सुस्ती (lethargy) बनी रहती है।

पाचन क्रिया पर असर

बहुत देर तक सोने की आदत से पाचन तंत्र धीमा पड़ सकता है। इससे कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर खाने के तुरंत बाद सोना नुकसानदायक होता है, क्योंकि इससे खाना अच्छे से पच नहीं पाता।

सिरदर्द या भारीपन

कुछ लोगों को दिन में सोने के बाद सिरदर्द या सुस्ती महसूस होती है। इसका कारण है कि जब गहरी नींद से अचानक उठते हैं, तो दिमाग पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाता, जिससे सिर में दबाव या दर्द महसूस हो सकता है।

दिन में सोने के फायदे (Benefits of sleeping during the day) शरीर को आराम मिलता है

गर्मियों में तेज धूप और उमस के कारण शरीर जल्दी थक जाता है। ऐसे में दिन में कुछ देर की नींद लेने से शरीर को आराम मिलता है। यह थकी हुई मांसपेशियों को राहत देती है और ऊर्जा वापस लाने में मदद करती है। विशेषकर जिन लोगों को दिन में शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए थोड़ी देर की नींद बहुत फायदेमंद होती है।



मानसिक तनाव कम होता है

दिन में हल्की नींद लेने से मन को शांति मिलती है और मानसिक थकावट दूर होती है। यह तनाव और चिंता को कम करती है और मूड को बेहतर बनाती है। ऑफिस या घर के कामों के बीच अगर कुछ समय आंखें बंद करके विश्राम किया जाए, तो मन फिर से तरोताजा महसूस करता है।



पाचन तंत्र को राहत मिलती है

दिन में नींद लेने से शरीर के आंतरिक अंगों को भी विश्राम मिलता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। खासतौर पर अगर आपने दोपहर का भोजन कर लिया हो और फिर थोड़ी देर आराम किया जाए, तो यह भोजन के पाचन में सहायता करता है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं कम होती हैं

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।