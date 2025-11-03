Smriti Mandhana Boyfriend : धाकड़ क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड से मिलिए, बॉलीवुड से है नाता, जानिए क्या करता है

Smriti Mandhana dating life|फोटो सोर्स -palash_muchhal/Instagram
Smriti Mandhana Boyfriend: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना अपने शानदार खेल और स्टाइलिश लुक्स के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। मैदान पर छक्के-चौकों से विरोधियों के होश उड़ाने वाली स्मृति की पर्सनल लाइफ भी फैंस के बीच खूब सुर्खियां बटोरती है। हाल ही में उनके बॉयफ्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि स्मृति के बॉयफ्रेंड का रिश्ता बॉलीवुड से जुड़ा है। आइए जानते हैं कौन हैं वो खास शख्स, जो स्मृति मंधाना के दिल के करीब हैं।
क्रिकेट और म्यूजिक की ये जोड़ी 2019 से एक-दूसरे को डेट कर रही है। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को काफी वक्त तक निजी रखा, लेकिन पिछले साल उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल कर दिया।हाल ही में एक इवेंट के दौरान पलाश ने अपने रिश्ते को लेकर एक प्यारा सा इशारा दिया। इंडोर प्रेस क्लब में बातचीत के दौरान जब उनसे स्मृति के बारे में पूछा गया, तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा “वो जल्द ही इंदौर की बहू बनने वाली हैं, बस यही हेडलाइन काफी है।”
पलाश बॉलीवुड में कई लोकप्रिय गाने कंपोज कर चुके हैं और साथ ही फिल्ममेकर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। उनकी बहन पलक मुच्छल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर हैं, जिन्होंने सलमान खान और ऋतिक रोशन जैसे सितारों की फिल्मों में अपनी आवाज दी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पलाश मुच्छल की कुल संपत्ति करीब 20 से 41 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है। वह म्यूजिक और फिल्म प्रोजेक्ट्स के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं।
स्मृति मंधाना इस समय 27 वर्ष की हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे भरोसेमंद ओपनर मानी जाती हैं। दूसरी ओर, पलाश मुच्छल 29 वर्ष के हैं और म्यूजिक की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। उम्र का यह छोटा-सा अंतर इनके खूबसूरत रिश्ते में कोई दूरी नहीं लाता है।
भारत की क्रिकेट सनसनी स्मृति मंधाना, जो वर्ल्ड कप जीत के बाद सुर्खियों में हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल से शादी करने जा रही हैं। दोनों की शादी की तारीख 20 नवंबर 2025 तय की गई है, जो सांगली, महाराष्ट्र स्मृति के होमटाउन में आयोजित की जाएगी।
