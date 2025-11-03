Patrika LogoSwitch to English

Smriti Mandhana Boyfriend : धाकड़ क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड से मिलिए, बॉलीवुड से है नाता, जानिए क्या करता है

Smriti Mandhana Boyfriend: स्मृति मंधाना और उनके बॉयफ्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं। क्रिकेट और म्यूजिक की ये जोड़ी 2019 से एक-दूसरे को डेट कर रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 03, 2025

Smriti Mandhana,Palash Muchhal,relationship timeline,wedding,ODI World Cup,

Smriti Mandhana dating life|फोटो सोर्स -palash_muchhal/Instagram

Smriti Mandhana Boyfriend: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना अपने शानदार खेल और स्टाइलिश लुक्स के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। मैदान पर छक्के-चौकों से विरोधियों के होश उड़ाने वाली स्मृति की पर्सनल लाइफ भी फैंस के बीच खूब सुर्खियां बटोरती है। हाल ही में उनके बॉयफ्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि स्मृति के बॉयफ्रेंड का रिश्ता बॉलीवुड से जुड़ा है। आइए जानते हैं कौन हैं वो खास शख्स, जो स्मृति मंधाना के दिल के करीब हैं।

स्मृति और पलाश की लव स्टोरी


क्रिकेट और म्यूजिक की ये जोड़ी 2019 से एक-दूसरे को डेट कर रही है। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को काफी वक्त तक निजी रखा, लेकिन पिछले साल उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल कर दिया।हाल ही में एक इवेंट के दौरान पलाश ने अपने रिश्ते को लेकर एक प्यारा सा इशारा दिया। इंडोर प्रेस क्लब में बातचीत के दौरान जब उनसे स्मृति के बारे में पूछा गया, तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा “वो जल्द ही इंदौर की बहू बनने वाली हैं, बस यही हेडलाइन काफी है।”

बॉलीवुड से है नाता


पलाश बॉलीवुड में कई लोकप्रिय गाने कंपोज कर चुके हैं और साथ ही फिल्ममेकर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। उनकी बहन पलक मुच्छल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर हैं, जिन्होंने सलमान खान और ऋतिक रोशन जैसे सितारों की फिल्मों में अपनी आवाज दी है।

नेट वर्थ


रिपोर्ट्स के मुताबिक, पलाश मुच्छल की कुल संपत्ति करीब 20 से 41 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है। वह म्यूजिक और फिल्म प्रोजेक्ट्स के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं।

उम्र और करियर का अंतर

स्मृति मंधाना इस समय 27 वर्ष की हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे भरोसेमंद ओपनर मानी जाती हैं। दूसरी ओर, पलाश मुच्छल 29 वर्ष के हैं और म्यूजिक की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। उम्र का यह छोटा-सा अंतर इनके खूबसूरत रिश्ते में कोई दूरी नहीं लाता है।

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी की डेट

भारत की क्रिकेट सनसनी स्मृति मंधाना, जो वर्ल्ड कप जीत के बाद सुर्खियों में हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल से शादी करने जा रही हैं। दोनों की शादी की तारीख 20 नवंबर 2025 तय की गई है, जो सांगली, महाराष्ट्र स्मृति के होमटाउन में आयोजित की जाएगी।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच Amol Muzumdar कौन हैं, कितनी मिलती है Fee और क्या मिलती हैं सुविधाएं
लाइफस्टाइल
Who is Amol Muzumdar, Amol Muzumdar coach, Indian women cricket team,

Updated on:

03 Nov 2025 04:21 pm

Published on:

03 Nov 2025 04:15 pm

Hindi News / Lifestyle News / Smriti Mandhana Boyfriend : धाकड़ क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड से मिलिए, बॉलीवुड से है नाता, जानिए क्या करता है

लाइफस्टाइल

