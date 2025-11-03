Smriti Mandhana Boyfriend : धाकड़ क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड से मिलिए, बॉलीवुड से है नाता, जानिए क्या करता है

Smriti Mandhana Boyfriend: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना अपने शानदार खेल और स्टाइलिश लुक्स के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। मैदान पर छक्के-चौकों से विरोधियों के होश उड़ाने वाली स्मृति की पर्सनल लाइफ भी फैंस के बीच खूब सुर्खियां बटोरती है। हाल ही में उनके बॉयफ्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि स्मृति के बॉयफ्रेंड का रिश्ता बॉलीवुड से जुड़ा है। आइए जानते हैं कौन हैं वो खास शख्स, जो स्मृति मंधाना के दिल के करीब हैं।