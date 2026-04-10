Sonakshi Sinha जैसा मेकअप करने के लिए फॉलो करें ये 8 स्टेप्स, धूप और पसीने में भी खराब नहीं होगा बेस

Summer Sweat Proof Makeup Hindi: गर्मियों का मौसम आते ही महिलाओं के मन में मेकअप करते समय एक ही डर सताता है, कहीं पसीने से मेकअप खराब न हो जाए। अक्सर तेज धूप और उमस की वजह से मेकअप केकी होने लगता है या पसीने के साथ बहने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि तपती गर्मी और तेज लाइट्स के बीच भी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का लुक हमेशा फ्रेश और फ्लॉलेस नजर आता है।

ऐसे में अगर आप भी चाहती हैं कि आपका बेस मेकअप घंटों तक बिना खराब हुए टिका रहे, तो यह लेख आपके लिए ही है। आज के इस लेख में हम एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के मेकअप सीक्रेट्स के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जो उन्होंने खुद अपने यूट्यूब चैनल पर Get Ready With Me वीडियो के जरिए साझा किए हैं। इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर आप न केवल एक प्रोफेशनल फिनिश पा सकेंगी, बल्कि केकी बेस की समस्या से भी छुटकारा पा सकती हैं। आइए जानते हैं सोनाक्षी सिन्हा जैसा परफेक्ट बेस तैयार करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका।