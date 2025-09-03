Tea In Morning: चाय नहीं, धीमा जहर है आपके लिए? इन 5 तरह के लोगों को हो सकता है नुकसान

Tea In Morning: चाय एक ऐसा ड्रिंक है जो दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है, खासकर भारत में। यहां सुबह-सुबह उठते ही लोग चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपकी सेहत के लिए धीमे जहर की तरह काम कर सकती है?हर किसी के शरीर की जरूरतें और प्रतिक्रियाएं अलग होती हैं। ऐसे में कुछ लोगों के लिए सुबह खाली पेट चाय पीना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एसिडिटी से लेकर हार्मोनल असंतुलन तक, इसके दुष्परिणाम गंभीर हो सकते हैं खासतौर पर अगर आप एक खास हेल्थ प्रोफाइल में आते हैं।इस लेख में हम आपको बताएंगे उन 5 तरह के लोगों के बारे में जिन्हें सुबह की चाय पीने से सावधान रहना चाहिए। कहीं आप भी तो उनमें से एक नहीं?
खून की कमी या एनीमिया होने पर चाय पीना नुकसानदेह साबित हो सकता है। दरअसल, चाय में मौजूद टैनिन्स शरीर में आयरन के अवशोषण (absorption) को कम कर देते हैं। ऐसे में एनीमिया के मरीजों के लिए चाय बिल्कुल भी सही विकल्प नहीं है।
अक्सर लोग काम के बीच नींद भगाने के लिए चाय पीते हैं। लेकिन यही आदत नींद की क्वालिटी बिगाड़ सकती है। खासकर रात के समय चाय पीने से नींद आने में मुश्किल हो सकती है और अनिद्रा जैसी समस्या बढ़ सकती है। जिन लोगों को पहले से ही स्लीप डिसऑर्डर है, उन्हें चाय से दूरी रखनी चाहिए।
अगर आप हार्ट से जुड़ी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो चाय का सेवन आपको और परेशान कर सकता है। चाय में मौजूद कैफीन दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर दोनों को बढ़ा देता है। ऐसे में हार्ट डिजीज वाले लोगों के लिए चाय से परहेज़ करना ही बेहतर है।
अगर आपको अक्सर एसिडिटी, गैस या पेट में अल्सर जैसी समस्या रहती है, तो चाय आपकी परेशानी को और बढ़ा सकती है। इसमें मौजूद कैफीन और अन्य तत्व पेट में एसिड का स्तर बढ़ाते हैं, जिससे जलन और रिफ्लक्स जैसी समस्या हो सकती है।
प्रेग्नेंसी के दौरान ज्यादा चाय पीना मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कैफीन की अधिक मात्रा से मिसकैरिज का खतरा बढ़ सकता है और बच्चे का वजन भी कम रह सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को चाय पीने से जितना हो सके परहेज करना चाहिए।