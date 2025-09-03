Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Tea In Morning: चाय नहीं, धीमा जहर है आपके लिए? इन 5 तरह के लोगों को हो सकता है नुकसान

Tea In Morning: सुबह-सुबह उठते ही लोग चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपकी सेहत के लिए धीमे जहर की तरह काम कर सकती है?

भारत

MEGHA ROY

Sep 03, 2025

Tea side effects, Who should not drink tea,Tea In Morning ,
Health risks of morning tea|फोटो सोर्स – Freepik

Tea In Morning: चाय एक ऐसा ड्रिंक है जो दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है, खासकर भारत में। यहां सुबह-सुबह उठते ही लोग चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपकी सेहत के लिए धीमे जहर की तरह काम कर सकती है?हर किसी के शरीर की जरूरतें और प्रतिक्रियाएं अलग होती हैं। ऐसे में कुछ लोगों के लिए सुबह खाली पेट चाय पीना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एसिडिटी से लेकर हार्मोनल असंतुलन तक, इसके दुष्परिणाम गंभीर हो सकते हैं खासतौर पर अगर आप एक खास हेल्थ प्रोफाइल में आते हैं।इस लेख में हम आपको बताएंगे उन 5 तरह के लोगों के बारे में जिन्हें सुबह की चाय पीने से सावधान रहना चाहिए। कहीं आप भी तो उनमें से एक नहीं?

Tea Side Effects: किन लोगों को चाय पीने से बचना चाहिए?

ये भी पढ़ें

Morning Habits Damage Liver: सुबह उठते ही करते हैं ये गलती? लीवर हो सकता है खराब
स्वास्थ्य
Heathy lifestyle , lifestyle, liver health tips,

एनीमिया से पीड़ित लोग

खून की कमी या एनीमिया होने पर चाय पीना नुकसानदेह साबित हो सकता है। दरअसल, चाय में मौजूद टैनिन्स शरीर में आयरन के अवशोषण (absorption) को कम कर देते हैं। ऐसे में एनीमिया के मरीजों के लिए चाय बिल्कुल भी सही विकल्प नहीं है।

नींद की समस्या वाले लोग

अक्सर लोग काम के बीच नींद भगाने के लिए चाय पीते हैं। लेकिन यही आदत नींद की क्वालिटी बिगाड़ सकती है। खासकर रात के समय चाय पीने से नींद आने में मुश्किल हो सकती है और अनिद्रा जैसी समस्या बढ़ सकती है। जिन लोगों को पहले से ही स्लीप डिसऑर्डर है, उन्हें चाय से दूरी रखनी चाहिए।

दिल के मरीज

अगर आप हार्ट से जुड़ी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो चाय का सेवन आपको और परेशान कर सकता है। चाय में मौजूद कैफीन दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर दोनों को बढ़ा देता है। ऐसे में हार्ट डिजीज वाले लोगों के लिए चाय से परहेज़ करना ही बेहतर है।

पाचन संबंधी समस्या

अगर आपको अक्सर एसिडिटी, गैस या पेट में अल्सर जैसी समस्या रहती है, तो चाय आपकी परेशानी को और बढ़ा सकती है। इसमें मौजूद कैफीन और अन्य तत्व पेट में एसिड का स्तर बढ़ाते हैं, जिससे जलन और रिफ्लक्स जैसी समस्या हो सकती है।

गर्भवती महिलाएं

प्रेग्नेंसी के दौरान ज्यादा चाय पीना मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कैफीन की अधिक मात्रा से मिसकैरिज का खतरा बढ़ सकता है और बच्चे का वजन भी कम रह सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को चाय पीने से जितना हो सके परहेज करना चाहिए।

ये भी पढ़ें

How Much Tea Is Too Much: कितनी चाय पीना है सेहत के लिए सही? रुजुता दिवेकर ने बताया सही लिमिट
स्वास्थ्य
drinking tea,how many cups of tea to drink in a day,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

03 Sept 2025 09:40 am

Hindi News / Lifestyle News / Tea In Morning: चाय नहीं, धीमा जहर है आपके लिए? इन 5 तरह के लोगों को हो सकता है नुकसान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट