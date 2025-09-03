Tea In Morning: चाय नहीं, धीमा जहर है आपके लिए? इन 5 तरह के लोगों को हो सकता है नुकसान

Tea In Morning: चाय एक ऐसा ड्रिंक है जो दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है, खासकर भारत में। यहां सुबह-सुबह उठते ही लोग चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपकी सेहत के लिए धीमे जहर की तरह काम कर सकती है?हर किसी के शरीर की जरूरतें और प्रतिक्रियाएं अलग होती हैं। ऐसे में कुछ लोगों के लिए सुबह खाली पेट चाय पीना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एसिडिटी से लेकर हार्मोनल असंतुलन तक, इसके दुष्परिणाम गंभीर हो सकते हैं खासतौर पर अगर आप एक खास हेल्थ प्रोफाइल में आते हैं।इस लेख में हम आपको बताएंगे उन 5 तरह के लोगों के बारे में जिन्हें सुबह की चाय पीने से सावधान रहना चाहिए। कहीं आप भी तो उनमें से एक नहीं?