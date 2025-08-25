अनन्या पांडे, डेविड बेकहम और निक जोनास ने पहनीं विंटेज घड़ियां, फैशन में फिर लौटी पुरानी स्टाइल

Vintage Watches Trend: लग्ज़री विंटेज घड़ियाँ अब पुराने ज़माने की यादों में खो गई थीं, लेकिन अब इन विंटेज घड़ियों का फैशन (Vintage Watches Trend) एक बार फिर तेजी से लौट रहा है। जो घड़ियां कभी सिर्फ कलक्शन करने वालों तक सीमित थीं, वे अब फैशन की दुनिया का नया ट्रेंड बन चुकी हैं। इन घड़ियों की खासियत (Retro Watch Fashion)है उनका डिज़ाइन, इतिहास और वो अनुभव, जो नई घड़ियों में नहीं मिलता। इन विंटेज घड़ियों (Celebrity Vintage Watches) को सेलेब्रिटीज़ और सोशल मीडिया ने नई जान दी है। जैसे "The Summer I Turned Pretty" शो में दिखी घड़ी हो या फिर रिहाना की 1972 डिज़ाइन वाली ऑडेमर्स पिगेट, इन सभी ने लोगों का ध्यान खींचा है। अनन्या पांडे, डेविड बेकहम और निक जोनास जैसे सितारों ने भी विंटेज घड़ियों को अपनी स्टाइल का हिस्सा बनाया है।
दिल्ली के सबसे पुराने वॉच बुटीक के मालिक अंश बरोदिया कहते हैं, "हमने 70 और 80 के दशक की घड़ियों में लोगों की रुचि में बढ़ोतरी देखी है। क्योंकि वे एक कहानी बयां करती हैं। विंटेज मॉडल्स में एक खासियत होती है। वे आपसे पहले भी एक ज़िंदगी जी चुकी हैं, और यही उन्हें अनोखा बनाता है।"
घड़ियों के शौकीन पुनीत मेहता कहते हैं, "कई ब्रांड 20 या 30 साल पुराने डिज़ाइन वापस ला रहे हैं। मांग ज़्यादा होने के कारण आपको साइज़ में कमी और विंटेज से प्रेरित कई डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं। लोग पहले से कहीं ज़्यादा ख़रीद-बिक्री कर रहे हैं और अपने कलेक्शन को घुमा-फिरा रहे हैं। बड़े रिटेल हाउस पुरानी घड़ियों के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं और नए डीलरों की संख्या बढ़ रही है।"
मीडिया ने निश्चित रूप से विंटेज घड़ियों के चलन को बढ़ावा देने में मदद की है। जब "द समर आई टर्न्ड प्रिटी" के कॉनराड फिशर सीज़न तीन में एक विंटेज घड़ी पहने दिखाई दिए, तो प्रशंसक पागल हो गए। सोशल मीडिया पर मीम्स, एडिट्स और घड़ियों को लेकर चर्चाओं की बाढ़ आ गई, जो "नॉर्मल पीपल" सीरीज़ में कॉनेल (पॉल मेस्कल अभिनीत) की चेन को लेकर 2020 के उन्माद की याद दिलाते हैं।
अभिनेता बैरी कीगन ने गोल्डन ग्लोब्स में 70 के दशक की ओमेगा सीमास्टर पहनी थी, जबकि गायिका रिहाना ने गुलाबी सोने की ऑडेमर्स पिगेट रॉयल ओक, जो 1972 के लोकप्रिय डिज़ाइन का एक संस्करण है, को एक कैज़ुअल स्वेटशर्ट के साथ पहना था। घर के करीब, अभिनेता अनन्या पांडे ने मिनी ओक 1997 से प्रेरित, 18 कैरेट सोने के केस के साथ ₹ 30 लाख का फ्रॉस्टेड गोल्ड क्वार्ट्ज ऑडेमर्स पिगेट पहना था। विंबलडन में, पूर्व फुटबॉलर डेविड बेकहम ने एक अनोखी हीरे जड़ी ट्यूडर ब्लैक बे क्रोनो पहनी थी, और गायक निक जोनास ने 1970 के दशक की रोलेक्स डे-डेट को चुना था। इस बीच, अभिनेता रेगे-जीन पेज ने मेट गाला में एक विंटेज टैग ह्यूअर कैरेरा का प्रदर्शन किया।
फैशन डिज़ाइनर भी पुरानी घड़ियों को कलाई से आगे बढ़कर बोल्ड एक्सेसरीज़ में बदल रहे हैं। गिउसेप्पे ज़ानोटी और क्रिश्चियन कोवान ने घड़ी के स्ट्रैप से हील्स तैयार कीं, मोजोन विंटेज ज्वेलरी ने पंक मल्टी-वॉच चेन बेल्ट डिज़ाइन की, इंका नेकलेस के बीच में एक फंक्शनल घड़ी है, और नॉर्मकोर कफ ब्रेसलेट ने घड़ी के पुर्ज़ों को रीपर्पज़ करके एक इंडस्ट्रियल लुक दिया।
सबसे पहले, किताबों, वेबसाइटों और घड़ी मंचों के माध्यम से ब्रांडों, मॉडलों, मूवमेंट और डिज़ाइन युगों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। फिर एक व्यावहारिक बजट निर्धारित करें — विंटेज घड़ियों की कीमतें काफी भिन्न हो सकती हैं। अगर आप कुछ किफ़ायती ढूंढ रहे हैं, तो Seiko, Longines और Tissot जैसे ब्रांड ₹ 30,000 से कम कीमत में स्टाइलिश और विश्वसनीय विकल्प प्रदान करते हैं। हमेशा विश्वसनीय डीलरों से खरीदें जो प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकें और घड़ी की स्थिति की सावधानीपूर्वक जाँच कर सकें। अंत में, अनुभवी संग्राहकों से सीखने, व्यापार संबंधी सुझाव प्राप्त करने और विंटेज घड़ियों के बारे में अपडेट रहने के लिए ऑनलाइन समुदायों और मंचों से जुड़ें।
अब घड़ियां सिर्फ कलाई तक सीमित नहीं रहीं। मशहूर फैशन डिजाइनर जैसे गिउसेप्पे ज़ानोटी और क्रिश्चियन कोवान ने घड़ी के स्ट्रैप को हील्स में बदला। कुछ डिजाइनर तो घड़ी के पुर्जों से बैल्ट और ब्रेसलेट भी बना रहे हैं। बहरहाल पुरानी घड़ियां सिर्फ समय बताने का साधन नहीं, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी हैं। चाहे क्लासिक डिज़ाइन हो या फैशन एक्सेसरीज़, विंटेज वॉच का आकर्षण आज पहले से कहीं ज़्यादा है।