Vitamin For Height: क्या आपकी हाइट बढ़ना रुक गई है? वजह हो सकती है ये विटामिन की कमी

Vitamins For Growth Height: बच्चों को लेकर माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता उनकी हाइट होती है, क्योंकि कई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा लंबा और हेल्दी रहे। लेकिन कभी-कभी सही पोषण की कमी के कारण बच्चों की ग्रोथ सही तरीके से नहीं होती। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि हाइट बढ़ना केवल जीन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पोषण और सही लाइफस्टाइल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से विटामिन हैं जो हाइट बढ़ने में मदद करते हैं और उनकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है।
जीन, हार्मोन और पोषण बच्चे की हाइट बढ़ने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। माता-पिता की लंबाई बच्चे की हाइट पर असर डालती है, जबकि ग्रोथ हार्मोन शरीर की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। सही पोषण हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाकर हाइट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। बचपन से प्यूबर्टी तक, खासकर 9-12 साल की उम्र में लड़कियों और 12-15 साल में लड़कों में ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं, जब सही पोषण मिलने पर हाइट तेजी से बढ़ती है।
हड्डियों और मसल्स के लिए कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है।
यह सेल ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है और बच्चों की हड्डियों को मजबूती देता है।
हड्डियों को मजबूत बनाने और कैल्शियम अवशोषण के लिए सबसे जरूरी है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हाइट रुक सकती है।
हड्डियों की मिनरलाइजेशन और कैल्शियम के सही इस्तेमाल में मदद करता है।
एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और सेल ग्रोथ के लिए जरूरी।
20 साल की उम्र के बाद ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाती हैं, इसलिए हड्डियों की लंबाई बढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते।योग और स्ट्रेचिंग से बॉडी का पॉस्चर सुधरता है।वहीं स्पाइन मजबूत होती है, जिससे हाइट विजुअली बढ़ी हुई लगती है और न्यूट्रिशन और फिटनेस से मसल्स और हड्डियां हेल्दी रहती हैं।