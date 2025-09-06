Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Vitamin For Height: क्या आपकी हाइट बढ़ना रुक गई है? वजह हो सकती है ये विटामिन की कमी

Vitamin For Height: हाइट बढ़ना केवल जीन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पोषण और सही लाइफस्टाइल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से विटामिन हैं जो हाइट बढ़ने में मदद करते हैं और उनकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 06, 2025

kids vitamin ko khane se height badhti hai,कौन सा विटामिन खाने से हाइट बढ़ती है,
Vitamins for growth height|फोटो सोर्स – Freepik

Vitamins For Growth Height: बच्चों को लेकर माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता उनकी हाइट होती है, क्योंकि कई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा लंबा और हेल्दी रहे। लेकिन कभी-कभी सही पोषण की कमी के कारण बच्चों की ग्रोथ सही तरीके से नहीं होती। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि हाइट बढ़ना केवल जीन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पोषण और सही लाइफस्टाइल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से विटामिन हैं जो हाइट बढ़ने में मदद करते हैं और उनकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है।

हाइट कैसे बढ़ती है?

जीन, हार्मोन और पोषण बच्चे की हाइट बढ़ने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। माता-पिता की लंबाई बच्चे की हाइट पर असर डालती है, जबकि ग्रोथ हार्मोन शरीर की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। सही पोषण हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाकर हाइट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। बचपन से प्यूबर्टी तक, खासकर 9-12 साल की उम्र में लड़कियों और 12-15 साल में लड़कों में ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं, जब सही पोषण मिलने पर हाइट तेजी से बढ़ती है।

हाइट बढ़ाने वाले जरूरी विटामिन्स

विटामिन C

हड्डियों और मसल्स के लिए कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है।


विटामिन A

यह सेल ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है और बच्चों की हड्डियों को मजबूती देता है।

विटामिन D

हड्डियों को मजबूत बनाने और कैल्शियम अवशोषण के लिए सबसे जरूरी है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हाइट रुक सकती है।

विटामिन K

हड्डियों की मिनरलाइजेशन और कैल्शियम के सही इस्तेमाल में मदद करता है।

विटामिन B कॉम्प्लेक्स

एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और सेल ग्रोथ के लिए जरूरी।

क्या 20 साल के बाद हाइट बढ़ सकती है?

20 साल की उम्र के बाद ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाती हैं, इसलिए हड्डियों की लंबाई बढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते।योग और स्ट्रेचिंग से बॉडी का पॉस्चर सुधरता है।वहीं स्पाइन मजबूत होती है, जिससे हाइट विजुअली बढ़ी हुई लगती है और न्यूट्रिशन और फिटनेस से मसल्स और हड्डियां हेल्दी रहती हैं।

कौन से फूड्स हाइट ग्रोथ के लिए बेस्ट हैं?

  • दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें क्योंकि ये कैल्शियम और विटामिन D से भरपूर होते हैं।
  • अंडे और मछली में प्रोटीन और विटामिन B12 का अच्छा स्रोत होता है।
  • हरी सब्जियां और स्पिनच का सेवन फायदेमंद है क्योंकि इनमें विटामिन K और आयरन भरपूर होते हैं।
  • नट्स और सीड्स को रोजाना अपनी डेली डाइट में शामिल करें क्योंकि इनमें हेल्दी फैट्स और मिनरल्स होते हैं।
  • विटामिन C वाले फलों का रोजाना सेवन करें, जैसे संतरा, अमरूद, स्ट्रॉबेरी ये हड्डियों और इम्युनिटी को मजबूत करते हैं।

