Vitamin For Height: क्या आपकी हाइट बढ़ना रुक गई है? वजह हो सकती है ये विटामिन की कमी

Vitamins For Growth Height: बच्चों को लेकर माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता उनकी हाइट होती है, क्योंकि कई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा लंबा और हेल्दी रहे। लेकिन कभी-कभी सही पोषण की कमी के कारण बच्चों की ग्रोथ सही तरीके से नहीं होती। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि हाइट बढ़ना केवल जीन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पोषण और सही लाइफस्टाइल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से विटामिन हैं जो हाइट बढ़ने में मदद करते हैं और उनकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है।