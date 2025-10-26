Vitamin K: खून, हड्डी और दिल के लिए जरूरी है ये विटामिन, इन चीजों को खाने से मिल सकता है फायदा

Vitamin K: विटामिन K एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करता है। खासकर यह खून का थक्का बनाने, हड्डियों को मजबूत रखने और दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि विटामिन K की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन सही आहार के माध्यम से इसे शरीर में पर्याप्त मात्रा में लाना संभव है। इस लेख में हम जानेंगे कि विटामिन K के फायदे क्या हैं और कौन सी चीजें इसके सेवन के प्रमुख स्रोत हैं।