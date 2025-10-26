Patrika LogoSwitch to English

Vitamin K: खून, हड्डी और दिल के लिए जरूरी है ये विटामिन, इन चीजों को खाने से मिल सकता है फायदा

Vitamin K: हालांकि विटामिन K की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन सही आहार के माध्यम से इसे शरीर में पर्याप्त मात्रा में लाना संभव है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 26, 2025

Vitamin K benefits,Vitamin K sources,Vitamin K deficiency

Vitamin K benefits for blood, bones, and heart|फोटो सोर्स – Freepik

Vitamin K: विटामिन K एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करता है। खासकर यह खून का थक्का बनाने, हड्डियों को मजबूत रखने और दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि विटामिन K की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन सही आहार के माध्यम से इसे शरीर में पर्याप्त मात्रा में लाना संभव है। इस लेख में हम जानेंगे कि विटामिन K के फायदे क्या हैं और कौन सी चीजें इसके सेवन के प्रमुख स्रोत हैं।

विटामिन K क्या करता है?


विटामिन K खून को थक्का बनने (Blood clotting) में मदद करता है ताकि चोट लगने पर खून जल्दी बंद हो सके। साथ ही, यह हड्डियों को मजबूत और दिल को स्वस्थ रखता है।नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के अनुसार, विटामिन K शरीर में दो अहम प्रक्रियाओं को संतुलित रखता है। और जब इसकी कमी होती है तो हड्डियों की मजबूती घट जाती है और दिल की धमनियां (Arteries) हार्ड होने लगती हैं।

हड्डियों और दिल के लिए Vitamin K क्यों जरूरी है?

विटामिन K, D और कैल्शियम का आपस में गहरा संबंध है। विटामिन K Osteocalcin प्रोटीन को एक्टिव करता है, जो कैल्शियम को हड्डियों में जमा करने में मदद करता है। अगर विटामिन K की कमी हो, तो कैल्शियम नसों में जमा हो सकता है, जिससे दिल और हड्डियों की समस्यां बढ़ सकती हैं। अगर आप खून पतला करने की दवा लेते हैं तो ध्यान दें, विटामिन K वाले खाद्य पदार्थ (जैसे स्पिनच, केल, ब्रोकली) को अचानक ज्यादा या कम न करें, इन्हें नियमित रूप से खाएं ताकि INR स्तर स्थिर रहे।

विटामिन K के प्रकार और उनके फायदे

  • विटामिन K₁ – यह हरी पत्तेदार सब्ज़ियों जैसे पालक, सरसों का साग, ब्रोकली और धनिया में पाया जाता है। इसका मुख्य काम खून को सही से जमने में मदद करना है।
  • विटामिन K₂ – यह दूध, अंडे, पनीर और किण्वित (fermented) खाने जैसे दही या सौकरकूट में पाया जाता है। यह कैल्शियम को हड्डियों और दाँतों तक पहुंचाने में मदद करता है।

विटामिन K के अच्छे स्रोत

  • हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, मेथी, सरसों का साग)
  • ब्रोकली, फूलगोभी, पत्ता गोभी
  • दही, पनीर, अंडे की जर्दी
  • मछली और चिकन
  • घरेलू फर्मेंटेड फूड (जैसे अचार या सौकरकूट)

कितना विटामिन K चाहिए?

उम्र मात्रा
जन्म से 6 महीने2.0 mcg
7–12 महीने2.5 mcg
1–3 साल30 mcg
4–8 साल55 mcg
9–13 साल60 mcg
14–18 साल75 mcg
वयएडल्ट पुरुष (19 साल और उससे अधिक)120 mcg
एडल्ट महिलाएं (19 साल और उससे अधिक)90 mcg
गर्भवती या स्तनपान कर रही किशोरियां75 mcg
गर्भवती या स्तनपान कर रही महिलाएं90 mcg

Updated on:

26 Oct 2025 12:29 pm

Published on:

26 Oct 2025 12:27 pm

Hindi News / Lifestyle News / Vitamin K: खून, हड्डी और दिल के लिए जरूरी है ये विटामिन, इन चीजों को खाने से मिल सकता है फायदा

