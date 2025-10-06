Walking Alert: 10,000 कदम चलना हो सकता है नुकसानदायक, इन लोगों को रहना चाहिए सावधान

Walking Risks: चलना हमेशा से सेहत के लिए अच्छा माना गया है। लेकिन स्टेप्स चैंलेंज का चलन कुछ समय पहले ही लोकप्रिय हुआ। हालांकि, कदमों की गिनती स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, लेकिन ये प्रतिदिन 10,000 कदम ही होना जरूरी नहीं है। हार्वर्ड के महिला स्वास्थ्य अध्ययन के अनुसार, सार्थक स्वास्थ्य लाभ 10,000 कदमों से भी कम समय में शुरू हो जाते हैं। और कुछ व्यक्तियों के लिए 10,000 कदम चलने का चलन जोखिम भरा या प्रतिकूल हो सकता है। इस कारण से, 10,000 कदम चलने का लक्ष्य चाहे कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो, यह निश्चित रूप से सभी के लिए नहीं है।