Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

लाइफस्टाइल

Walking Alert: 10,000 कदम चलना हो सकता है नुकसानदायक, इन लोगों को रहना चाहिए सावधान

Walking Rules: अक्सर यह कहा जाता है कि रोजाना 10,000 कदम चलना अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। लेकिन, क्या यह सलाह हर किसी पर लागू होती है? हाल की रिसर्च में सामने आया है कि कुछ लोगों के लिए 10,000 कदम रोजाना चलना फायदेमंद होने की बजाए नुकसानदायक भी हो सकता है।

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 06, 2025

10,000 कदम चलना हो सकता है नुकसानदायक! (Image Source: Gemini AI)

Walking Risks: चलना हमेशा से सेहत के लिए अच्छा माना गया है। लेकिन स्टेप्स चैंलेंज का चलन कुछ समय पहले ही लोकप्रिय हुआ। हालांकि, कदमों की गिनती स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, लेकिन ये प्रतिदिन 10,000 कदम ही होना जरूरी नहीं है। हार्वर्ड के महिला स्वास्थ्य अध्ययन के अनुसार, सार्थक स्वास्थ्य लाभ 10,000 कदमों से भी कम समय में शुरू हो जाते हैं। और कुछ व्यक्तियों के लिए 10,000 कदम चलने का चलन जोखिम भरा या प्रतिकूल हो सकता है। इस कारण से, 10,000 कदम चलने का लक्ष्य चाहे कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो, यह निश्चित रूप से सभी के लिए नहीं है।

किन लोगों के लिए सही नहीं है 10000 कदम चलना

हृदय रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति के लिए, बहुत ज्यादा चलने से सीने में दर्द हो सकता है और अस्थिर एनजाइना, गंभीर हृदय गति रुकना या हाल ही में दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए, 10,000 कदम चलने के लक्ष्य को पूरा करने से पहले, किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

जोड़ों का दर्द

पुराने दर्द या अस्थिर जोड़ों वाले किसी व्यक्ति के लिए, लंबी दूरी तक पैदल चलना असुविधा को बढ़ा सकता है और संभावित रूप से और अधिक चोट पहुंचा सकता है। इसलिए, 10,000 कदम चलने की होड़ में, गंभीर मस्कुलोस्केलेटल दर्द वाले लोग अनजाने में चोट लगने का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

पेरिफेरल आर्टरी डिजीज

पेरिफेरल आर्टरी डिजीज से पीड़ित व्यक्तियों को निगरानी में चलने के कार्यक्रम का पालन करने की सलाह दी जाती है। ऐसी स्थितियों में लंबी सैर करने से गंभीर दर्द, ऐंठन या यहां तक कि ऊतकों को नुकसान भी हो सकता है।

चोट या सर्जरी

जिन लोगों की हाल ही में सर्जरी हुई है या जिनका घाव खुला है, उन्हें 10 किलोमीटर कदम उठाने के लिए खुद पर जोर नहीं डालना चाहिए। शुरुआत में ही तेज चलने से घाव भरने में रुकावट आ सकती है, घाव बड़ा हो सकता है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। घाव या सर्जरी वाली जगह के पूरी तरह ठीक होने तक आराम करने और सुरक्षित चलने के बारे में डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है।

Foods For Good Cholesterol: खून की नलियों में जमी गंदगी होगी साफ, ये 5 फूड्स बढ़ाएंगे गुड कोलेस्ट्रॉल
लाइफस्टाइल
Good Cholesterol,Foods for Good Cholesterol, Healthy lifestyle, health news,

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

06 Oct 2025 06:25 pm

Published on:

06 Oct 2025 04:28 pm

Hindi News / Lifestyle News / Walking Alert: 10,000 कदम चलना हो सकता है नुकसानदायक, इन लोगों को रहना चाहिए सावधान

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

