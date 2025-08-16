Patrika LogoSwitch to English

Walking To Work Benefits: इस जॉब में अधिक पड़ता है चलना, अगर नौकरी के साथ टहलने का है शौक तो इन 5 फिल्ड को चुनें

Walking To Work Benefits: अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने ऑफिस वर्क के बजाय चलना-फिरना पसंद करते हैं और डेस्क जॉब आपके स्वभाव के खिलाफ लगता है, तो ऐसे फील्ड आपके लिए एकदम सही साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कौन हैं ये नए स्टडीज।

भारत

MEGHA ROY

Aug 16, 2025

average steps per day, Walking To Work Benefits ,5 job requires a lot of walking, healthy lifestyle , health news, नौकरी जिसमें चलना पड़ता है,
Health benefits of walking at work फोटो सोर्स – Freepik

Walking To Work Benefits: आजकल की मॉडर्न लाइफ में लोगों के पास मॉडर्न स्थान आ चुकी है, जिसे लोग एक जहाज़ से दूर जगह पर अपने बॉडी केयर और नई सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आजकल ज़्यादातर नौकरियाँ ऐसी हो गई हैं जहाँ लोग घंटों तक कुर्सी से चिपके रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ प्रोफेशन ऐसे भी होते हैं जहां काम करते-करते ही आपका फिटनेस गोल भी पूरा हो सकता है।अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने ऑफिस वर्क के बजाय चलना-फिरना पसंद करते हैं और डेस्क जॉब आपके स्वभाव के खिलाफ लगता है, तो ऐसे फील्ड आपके लिए एकदम सही साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कौन हैं ये नए स्टडीज।

वैज्ञानिक अध्ययन – एक इंटरेस्टिंग स्टडी

एक दिलचस्प रिसर्च (Jenny Craig, 2012) में अलग-अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों के रोज़ाना के स्टेप्स रिकॉर्ड किए गए थे। भले ही यह कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक अध्ययन न रहा हो, लेकिन इससे यह अंदाजा जरूर मिलता है कि किन नौकरियों में चलते-फिरते रहना आम बात है।

इन 5 फील्ड में जहां सेहत भी रह सकती है फिट

Occupation (पेशा)Average Steps per Day (औसत कदम/दिन)Reason (कारण - एक पंक्ति में)
Waiter (वेटर)22,778टेबल और किचन के बीच लगातार आना-जाना करना पड़ता है।
Nurse (नर्स)16,390मरीज़ों की देखभाल और राउंड के लिए पूरे दिन चलना पड़ता है।
Retail Worker (रिटेल वर्कर)14,660कस्टमर सर्विस और स्टॉक मैनेजमेंट के लिए लगातार मूवमेंट होता है।
Farmer (किसान)14,037खेतों में पैदल चलकर काम करना खेती का मुख्य हिस्सा होता है।
Stay-at-home Parent (घर पर रहने वाले माता-पिता)13,813घर के काम और बच्चों की देखभाल में दिनभर एक्टिव रहना पड़ता है।

वेटर – लगभग 22,778 स्टेप्स रोज
रेस्तरां में सर्विस देने के दौरान लगातार टेबल से किचन और किचन से टेबल तक आना-जाना होता है, इसलिए वेटर सबसे ज्यादा चलते हैं।

नर्स – करीब 16,390 स्टेप्स
मरीजों की देखभाल, राउंड लगाना और हर वक्त एक्टिव रहना ।नर्सिंग का काम अपने आप में वॉकिंग का बेहतरीन कॉम्बो है।

रिटेल वर्कर – लगभग 14,660 स्टेप्स
दुकान या मॉल में काम करने वाले स्टाफ का दिनभर कस्टमर गाइड करने और शेल्फ मैनेज करने में गुजरता है, जिससे उनकी एक्टिविटी लेवल हाई रहता है।

फार्मर – करीब 14,037 स्टेप्स
खेती-बाड़ी का काम सुबह से शाम तक खेतों में पैदल घूमने और मेहनत करने से जुड़ा है, जिससे किसानों के कदम अपने आप पूरे हो जाते हैं।

स्टे-एट-होम पेरेंट – लगभग 13,813 स्टेप्स
घर संभालना, बच्चों की देखभाल, छोटे-मोटे घरेलू काम, ये सब मिलकर माता-पिता का दिन बेहद एक्टिव बना देते हैं।

10,000 कदम चलने से दूर होती हैं ये बीमारियां

अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज के अनुसार, जो लोग रोजाना अपने कदमों को गिनते हैं, वो लोग उन लोगों की तुलना में 2,500 ज़्यादा कदम चलते हैं। अगर आप भी उन लाखों में से एक हैं जो हर दिन 10,000 कदम चलने का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो यह मेहनत खाली नहीं जाती। क्योंकि नियमित चलना या अन्य तरह की गतिविधियां करना शरीर को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ दे सकता है, जैसे:

  • हृदय रोग और स्ट्रोक
  • उच्च रक्तचाप
  • मधुमेह (डायबिटीज)
  • मोटापा
  • अवसाद (डिप्रेशन)
  • कुछ प्रकार के कैंसर, जैसे स्तन और कोलन कैंसर

इसलिए हर दिन थोड़ा चलना भी आपके जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। चलने की आदत डालें और खुद को स्वस्थ रखें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

16 Aug 2025 04:52 pm

Published on:

16 Aug 2025 04:51 pm

Hindi News / Lifestyle News / Walking To Work Benefits: इस जॉब में अधिक पड़ता है चलना, अगर नौकरी के साथ टहलने का है शौक तो इन 5 फिल्ड को चुनें

