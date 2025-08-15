Walking Backwards Benefits : क्या पीछे की ओर चलने से आपके घुटने का दर्द ठीक हो सकता है?

डॉ अरुण कुमार शर्मा ने कहा, जब हम आगे की ओर चलते हैं तो घुटने के सामने वाले हिस्से (घुटने की टोपी वाला हिस्सा) पर हर कदम के साथ काफी दबाव पड़ता है। पीछे की ओर चलने से उस हिस्से पर से दबाव हट जाता है। यह हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और पिंडलियों जैसी मांसपेशियों पर भी अलग तरह से काम करता है जो घुटने को सहारा देने और स्थिर रखने में मदद करती हैं। जब आप ऐसा करते रहते हैं तो यह जोड़ की सुरक्षा कर सकता है और बिना दर्द के चलना आसान बना सकता है।