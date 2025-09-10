Why Onion Makes Cry: इस केमिकल की वजह से प्याज काटते ही आंखों में जलन होती है और आंसू छलकने लगते हैं, जानिए कैसे

Why Onion Makes Cry: रसोई में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में से एक है प्याज। यह खाने का स्वाद तो बढ़ाता है, लेकिन साथ ही आंखों से आंसू भी निकाल देता है और जलन भी पैदा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ प्याज काटने से ही आंसू क्यों आते हैं, जबकि बाकी सब्जियों को काटते समय ऐसा नहीं होता?अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम, तो हम आपको बताते हैं प्याज काटते वक्त सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक कारण होता है, जो आंसुओं की वजह बनता है।
2025 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने प्याज काटते समय बनने वाली सूक्ष्म गैसीय बूंदों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अगर प्याज को तेज और रफ तरीके से काटा जाए, तो ज्यादा गैस और बूंदें निकलती हैं, जिससे आंखों में जलन और आंसू ज्यादा आते हैं। वहीं, तेज धार वाले चाकू से धीरे-धीरे काटने पर यह समस्या काफी कम हो सकती है।
प्याज की कोशिकाओं में एक प्राकृतिक रसायन होता है जिसे एस-ऑक्साइड कहते हैं। जब प्याज काटा जाता है, तो यह रसायन एक एंजाइम से मिलकर सिन-प्रोपेनेथियल एस-ऑक्साइड नाम की गैस बनाता है। यह गैस हवा में फैलकर आंखों तक पहुंचती है और उनमें जलन पैदा करती है, जिससे आंसू निकलने लगते हैं।