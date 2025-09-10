Why Onion Makes Cry: इस केमिकल की वजह से प्याज काटते ही आंखों में जलन होती है और आंसू छलकने लगते हैं, जानिए कैसे

Why Onion Makes Cry: रसोई में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में से एक है प्याज। यह खाने का स्वाद तो बढ़ाता है, लेकिन साथ ही आंखों से आंसू भी निकाल देता है और जलन भी पैदा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ प्याज काटने से ही आंसू क्यों आते हैं, जबकि बाकी सब्जियों को काटते समय ऐसा नहीं होता?अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम, तो हम आपको बताते हैं प्याज काटते वक्त सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक कारण होता है, जो आंसुओं की वजह बनता है।