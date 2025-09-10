Patrika LogoSwitch to English

Why Onion Makes Cry: इस केमिकल की वजह से प्याज काटते ही आंखों में जलन होती है और आंसू छलकने लगते हैं, जानिए कैसे

Why Onion Makes Cry: रसोई में प्याज काटना हर किसी का रोज का काम है, लेकिन जैसे ही चाकू प्याज पर चलता है, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। यह सिर्फ एक झुंझलाने वाली स्थिति नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक दिलचस्प वैज्ञानिक वजह भी छिपी है।

MEGHA ROY

Sep 10, 2025

Why Onion Makes Cry: रसोई में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में से एक है प्याज। यह खाने का स्वाद तो बढ़ाता है, लेकिन साथ ही आंखों से आंसू भी निकाल देता है और जलन भी पैदा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ प्याज काटने से ही आंसू क्यों आते हैं, जबकि बाकी सब्जियों को काटते समय ऐसा नहीं होता?अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम, तो हम आपको बताते हैं प्याज काटते वक्त सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक कारण होता है, जो आंसुओं की वजह बनता है।

अध्ययन क्या कहता है?

2025 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने प्याज काटते समय बनने वाली सूक्ष्म गैसीय बूंदों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अगर प्याज को तेज और रफ तरीके से काटा जाए, तो ज्यादा गैस और बूंदें निकलती हैं, जिससे आंखों में जलन और आंसू ज्यादा आते हैं। वहीं, तेज धार वाले चाकू से धीरे-धीरे काटने पर यह समस्या काफी कम हो सकती है।

प्याज काटते ही आंसू क्यों आते हैं?

प्याज की कोशिकाओं में एक प्राकृतिक रसायन होता है जिसे एस-ऑक्साइड कहते हैं। जब प्याज काटा जाता है, तो यह रसायन एक एंजाइम से मिलकर सिन-प्रोपेनेथियल एस-ऑक्साइड नाम की गैस बनाता है। यह गैस हवा में फैलकर आंखों तक पहुंचती है और उनमें जलन पैदा करती है, जिससे आंसू निकलने लगते हैं।

आंसू कम करने के घरेलू उपाय

  • अच्छा और शार्प चाकू सेल्स को कम नुकसान पहुंचाता है, जिससे कम गैस रिलीज होती है।
  • पंखा चलाकर या खुली जगह में प्याज काटें ताकि गैस आंखों तक न पहुंचे।
  • प्याज काटते वक्त प्याज को हल्का पानी में रख कर काटें तो गैस पानी में घुल जाती है और आंखों तक नहीं पहुंचती।
  • प्याज काटते वक्त किचन ग्लासेस या गॉगल्स पहनते हैं तो यह गैस को सीधे आंखों के संपर्क में आने से बचाता है।
  • सबसे आसान ट्रिक चाहिए तो प्याज को काटने से पहले 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख दें, क्योंकि ठंडा प्याज कम गैस निकालता है।

Updated on:

10 Sept 2025 04:54 pm

Published on:

10 Sept 2025 04:52 pm

