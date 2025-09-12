Women Health Tips: मेनोपॉज के बाद बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा, जानिए बचाव के उपाय

Women Health Tips: मेनोपॉज हर महिला की जिंदगी का एक प्राकृतिक पड़ाव है, जो लगभग 45 से 55 साल की उम्र के बीच आता है। यह सिर्फ पीरियड्स का अंत नहीं है, बल्कि हार्मोनल बदलावों के कारण शरीर और मन दोनों पर गहरा असर डालता है। इस दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन (Estrogen) नामक हार्मोन की मात्रा घटने लगती है, जो अब तक दिल को कई तरह की बीमारियों से बचाता रहा था। यही वजह है कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हार्ट अटैक और अन्य हृदय रोगों का खतरा काफी बढ़ जाता है।लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ समझदारी भरे कदम और लाइफस्टाइल में बदलाव अपनाकर इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं मेनोपॉज के बाद दिल की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हेल्थ टिप्स।