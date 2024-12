पुष्पा से भी कड़क निकला ये साउथ इंडियन चखना, Worlds Best Fried Chicken Dish की टॉप लिस्ट में शामिल Chicken 65

Taste Atlas’s Best Fried Chicken Dishes rankings 2024: टेस्ट एटलस की बेस्ट फ्राइड चिकन लिस्ट 2024 टेस्ट एटलस की बेस्ट फ्राइड चिकन लिस्ट 2024 जारी की गई है। इस लिस्ट में चिकन से बनने वाले देश दुनिया की तमाम डिशेज को शामिल किया है। हम भारतीय के लिए खुशी की बात है कि साउथ इंडियन चिकन 65 को इस लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है। क्यों है ना, चिकन लवर्स के लिए खुशी की बात। बता दें, इस लिस्ट में दुनिया की 10 चिकन डिशेज को शामिल किया गया है।

साउथ कोरिया की ये चिकन डिश है नंबर 1 चिकिन (South Korea Chikin Dish Is No 1 in World) South Korea Chikin Dish Is No 1 in World: टेस्ट एटलस की बेस्ट फ्राइड चिकन लिस्ट 2024 में साउथ कोरिया की चिकन डिश को पहला स्थान मिला है। साउथ कोरिया के चिकन डिश ‘चिकिन’ (Chikin) इस लिस्ट में नंबर 1 है।

चिकन 65 का इतिहास क्या है (Chicken 65 History In Hindi) Chicken 65 History: चिकन 65 का इतिहास भी इसके स्वाद की तरह दिलचस्प है। Taste Atlas चिकन 65 के बारे में लिखा गया है, “अदरक, नींबू, लाल मिर्च और विभिन्न मसालों में मेरिनेट किया हुआ डीप-फ्राईड चिकन।” इसके तार तमिलनाडु से जुड़े बताए जाते हैं। चेन्नई के प्रसिद्ध बुहारी होटल (Buhari Hotel, Chennai) में साल 1965 में इसे पेश किया गया था।

चिकन के पीस हो अच्छी तरह से कटे हुए चिकन 65 को बनाने के लिए आप चिकन को बहुत छोटे या बहुत बड़े ना रखें। ये समान रूप से कटे हों तो बेहतर माने जाते हैं। इसके बाद अच्छी तरह से साफ कर लें।

चिकन 65 का मैरिनेशन साफ किए चिकन को अदरक-लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और दही के साथ मैरिनेट किया जाता है। यह इसे गहराई से फ्लेवर देने का काम करता है। चिकन 65 का मैरिनेशन करने के बाद कम से 30 मिनट तक छोड़ दें।

चिकन 65 को पकाने की प्रक्रिया मेरिनेटेड चिकन के टुकड़ों को बेहद हल्के से बेसन में लपेटा जाता है और फिर डीप फ्राई किया जाता है, जिससे यह सुनहरा और कुरकुरा बनता है। कई लोग इसमें कलर का इस्तेमाल भी करते हैं।