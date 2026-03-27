World’s Most Expensive Tea: एक चुस्की की कीमत लग्जरी कार जितनी! करोड़ रुपये किलो बिकती है ये चाय

World's Most Expensive Tea: भारत हो या ईरान, सब जगह सुबह की शुरुआत बिना चाय के अधूरी मानी जाती है। ईरान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां चाय का सेवन सबसे ज्यादा होता है। हमारे यहां 10-20 रुपये में टपरी पर मिलने वाली चाय सुकून देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक कप चाय की कीमत आपके शहर के सबसे महंगे फ्लैट या लग्जरी गाड़ी के बराबर हो सकती है?