World’s Most Expensive Tea: एक चुस्की की कीमत लग्जरी कार जितनी! करोड़ रुपये किलो बिकती है ये चाय

Most Expensive Tea (source:AI)
World's Most Expensive Tea: भारत हो या ईरान, सब जगह सुबह की शुरुआत बिना चाय के अधूरी मानी जाती है। ईरान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां चाय का सेवन सबसे ज्यादा होता है। हमारे यहां 10-20 रुपये में टपरी पर मिलने वाली चाय सुकून देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक कप चाय की कीमत आपके शहर के सबसे महंगे फ्लैट या लग्जरी गाड़ी के बराबर हो सकती है?
चीन की पहाड़ियों में एक ऐसी चाय उगती है जिसकी कीमत उसके स्वाद से भी ज्यादा है। इन चायों का इतिहास राजा-महाराजाओं से जुड़ा है और इनका स्वाद ऐसा कि जो एक बार पी ले वह याद ही रखता है। आइए जानते हैं इस चाय के साथ दुनिया की और 5 सबसे महंगी चायों के बारे में।
चीन के फुजियान क्षेत्र की वुईयी पहाड़ियों में उगने वाली इस चाय को "बिग रेड रोब" भी कहा जाता है। यह चाय इतनी कीमती इसलिए है क्योंकि इसके पत्ते अब आसानी से नहीं मिलते। असली दा होंग पाओ चाय सिर्फ उन चुनिंदा पुराने पौधों (मदर बुशेस) से आती है जो सैकड़ों साल पुराने हैं।
मिंग राजवंश के समय एक रानी बहुत बीमार हो गई थी। जब कोई दवा काम नहीं आई, तब इसी चाय से उनकी जान बची। खुशी में राजा ने उन पौधों को शाही लाल कपड़ों से ढंकवा दिया था, तभी से इसका नाम दा होंग पाओ पड़ा।
BBC के अनुसार, आज इन पौधों की सुरक्षा के लिए चीन सरकार ने कड़े इंतजाम किए हैं और 2006 से इन पुराने पौधों से पत्तियां तोड़ने पर रोक लगा दी गई है। अब जो पुरानी चाय बची है, उसकी नीलामी करोड़ों में होती है।
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह कोई साधारण चाय नहीं है। इसे रॉक टी कहा जाता है क्योंकि यह पहाड़ों की दरारों के बीच उगती है और वहां के खनिजों (Minerals) को सोख लेती है। इसका स्वाद मिट्टी जैसा और हल्का मीठा होता है। खास बात यह है कि इसे पीने के बाद इसकी खुशबू और स्वाद घंटों तक आपके गले और जुबान पर बना रहता है।
9 करोड़ रुपये किलो बिकने वाली इस दा-होंग पाओ चाय की कीमत का हिसाब लगाएं, तो इसके 1 ग्राम की कीमत ही करीब 90 हजार से 1 लाख रुपये बैठती है। यानी अगर आप सिर्फ एक कप चाय पीना चाहें, जिसमें कम से कम 2 ग्राम पत्ती का इस्तेमाल होता है, तो उस एक कटौरी चाय की कीमत लगभग 2 लाख रुपये होगी।
सिर्फ दा होंग पाओ ही नहीं, दुनिया में और भी कई ऐसी चाय हैं जो अपनी कीमत के लिए काफी मशहूर है।
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