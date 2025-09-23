Worst Habits For Eyesight: आंखों की रौशनी चाहिए बरकरार? तो आज से छोड़ दें ये खतरनाक आदतें

Worst Habits For Eyesight: आजकल चश्मा पहनना या आंखों की रोशनी कमजोर होना किसी उम्र तक सीमित नहीं रहा। छोटे बच्चे हों, कॉलेज के स्टूडेंट्स या फिर ऑफिस में लंबे घंटे काम करने वाले लोग लगभग हर कोई आंखों की थकान, धुंधला दिखना और सिरदर्द जैसी दिक्कतों से जूझ रहा है। आंखें हमारे शरीर का सबसे नाज़ुक हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें लेकर हम अक्सर लापरवाही कर बैठते हैं।हमारी कुछ रोजमर्रा की आदतें आंखों के लिए धीरे-धीरे जहर साबित होती हैं। अगर इन्हें समय रहते बदल लिया जाए, तो नजर लंबे समय तक स्वस्थ और तेज रह सकती है।आइए जानते हैं वो कुछ सबसे खतरनाक आदतें, जो आंखों की सेहत को बिगाड़ सकती हैं।