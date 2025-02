Nora Fatehi के इन ब्यूटी सीक्रेट्स को फॉलो कर पा सकते हैं फ्लोलेस स्किन

नोरा फतेही ब्यूटी टिप्स और फिटनेस सीक्रेट्स (Nora Fatehi Beauty Tips and Fitness Secrets) View this post on Instagram A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi) नोरा के नूर सीक्रेट्स (Nora’s Flawless Skin Secrets) नोरा फतेही अपनी असल जिंदगी में भी काफी फिट और खूबसूरत दिखती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी स्किन उसी तरह ग्लो करती है, जैसे कि फिल्मों में दिखती है। नोरा फतेही से जब उनकी फ्लॉलेस स्किन के सीक्रेट्स पूछा गया तो उनका कहना है कि वह स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं, साथ ही रोजाना डांस करती हैं। यह उनके मूड को अच्छा रखता है, जिसकी वजह से स्किन ग्लो करती है। इसके अलावा, वह कोशिश करती हैं कि अपनी डाइट में फल और लिक्विड पदार्थों को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए। नोरा फतेही अपनी असल जिंदगी में भी काफी फिट और खूबसूरत दिखती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी स्किन उसी तरह ग्लो करती है, जैसे कि फिल्मों में दिखती है। नोरा फतेही से जब उनकी फ्लॉलेस स्किन के सीक्रेट्स पूछा गया तो उनका कहना है कि वह स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं, साथ ही रोजाना डांस करती हैं। यह उनके मूड को अच्छा रखता है, जिसकी वजह से स्किन ग्लो करती है। इसके अलावा, वह कोशिश करती हैं कि अपनी डाइट में फल और लिक्विड पदार्थों को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए।

हाइड्रेट का जरूर ख्याल रखती हैं (Definitely take care of hydration) नोरा फतेही बताती हैं कि वह खुद को हमेशा हाइड्रेट रखती हैं। दिनभर में 8-9 गिलास पानी पीती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह रेगुलर स्पा और बॉडी मसाज, स्टीम बाथ के लिए जाती हैं।

ब्यूटी सीक्रेट्स (Beauty Secrets) नोरा फतेही अपनी स्किन का कुछ इस अंदाज में ख्याल रखती हैं, जैसे रेगुलर क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में नोरा फतेही बताती हैं कि छुट्टी के दिनों में वह बिना मेकअप के रहना पसंद करती हैं। इसलिए वह सिर्फ एसपीएफ़ मॉइस्चराइज़र और लिप बाम लगाकर रहती हैं।