Breaking News in Hindi Today: राजस्थान विधानसभा का सत्र एक सितंबर से

Breaking News LIVE: विधानसभा का सत्र के शुरू होने से पहले आज सर्वदलीय बैठक प्रस्तावित। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में होगी बैठक। सर्वदलीय बैठक का एजेंडा हुआ तय।
आज यानी 28 अगस्त 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।
2025-08-28 10:44:25 am
विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को सदाचार कमेटी आज सौंपेगी रिपोर्ट, समिति अध्यक्ष कैलाश वर्मा विधानसभा स्पीकर को सौंपेंगे गोपनीय रिपोर्ट, एमएलए जयकृष्ण पटेल की विधायकी पर विधानसभा करेगी अंतिम निर्णय।
2025-08-28 09:55:06 am
सीतामढ़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में शामिल। यात्रा से पूर्व जानकी मंदिर में किए दर्शन, यात्रा में उमड़ा जन सैलाब।
2025-08-28 08:11:21 am
ओडिशा के पुरी शहर में जगन्नाथ मंदिर में एक दर्शनार्थी को स्पाई कैमरे के साथ पकड़ा। पुलिस ने कोलकाता के एक 31 वर्षीय व्यक्ति को चश्मे में लगे गुप्त कैमरे के साथ पकड़ा। पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ।
2025-08-28 08:07:45 am
नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षाबलों ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई कर दो आतंकियों को मार गिराया । सुरक्षाबलों का आतंकवाद विरोधी अभियान जारी।
2025-08-27 10:00:26 pm
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पंहुच गया है, जिसके मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) द्वारा मयूर विहार क्षेत्र में बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं।
