Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

Live

Breaking News in Hindi Today: राजस्थान विधानसभा का सत्र एक सितंबर से

28 अगस्त 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

नई दिल्ली

Anand Prakash Yadav

Aug 28, 2025

Breaking News Template 1A
breaking news: आज की ताजा खबरें

Breaking News LIVE: विधानसभा का सत्र के शुरू होने से पहले आज सर्वदलीय बैठक प्रस्तावित। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में होगी बैठक। सर्वदलीय बैठक का एजेंडा हुआ तय।

आज यानी 28 अगस्त 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

प्रमुख घटनाएँ

राजस्थान में BAP विधायक रिश्वत केस में सदाचार कमेटी की जांच
पूरा पढ़ें
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जारी
पूरा पढ़ें
पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक दर्शनार्थी को स्पाई कैमरे के साथ पकड़ा
पूरा पढ़ें
जम्मू- कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़
पूरा पढ़ें
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा
पूरा पढ़ें

2025-08-28 10:44:25 am

राजस्थान में BAP विधायक रिश्वत केस में सदाचार कमेटी की जांच

विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को सदाचार कमेटी आज सौंपेगी रिपोर्ट, समिति अध्यक्ष कैलाश वर्मा विधानसभा स्पीकर को सौंपेंगे गोपनीय रिपोर्ट, एमएलए जयकृष्ण पटेल की विधायकी पर विधानसभा करेगी अंतिम निर्णय।

2025-08-28 09:55:06 am

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जारी

सीतामढ़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में शामिल। यात्रा से पूर्व जानकी मंदिर में किए दर्शन, यात्रा में उमड़ा जन सैलाब।

2025-08-28 08:11:21 am

पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक दर्शनार्थी को स्पाई कैमरे के साथ पकड़ा

ओडिशा के पुरी शहर में जगन्नाथ मंदिर में एक दर्शनार्थी को स्पाई कैमरे के साथ पकड़ा। पुलिस ने कोलकाता के एक 31 वर्षीय व्यक्ति को चश्मे में लगे गुप्त कैमरे के साथ पकड़ा। पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ।

2025-08-28 08:07:45 am

जम्मू- कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़

नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षाबलों ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई कर दो आतंकियों को मार गिराया । सुरक्षाबलों का आतंकवाद विरोधी अभियान जारी।

2025-08-27 10:00:26 pm

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पंहुच गया है, जिसके मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) द्वारा मयूर विहार क्षेत्र में बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं।

 

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Aug 2025 10:45 am

Published on:

28 Aug 2025 08:10 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / Breaking News in Hindi Today: राजस्थान विधानसभा का सत्र एक सितंबर से

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रंप के टैरिफ से निवेशकों में खौफ, बाजार में आई जबरदस्त गिरावट, इन सेक्टर्स के शेयर सबसे अधिक टूटे

Why Share Market Down Today
कारोबार

दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों का एनकांउटर, कई घटनाओं को दिया अंजाम

Delhi Police Encounter
राष्ट्रीय

आपके नाम पर कितने Loan और Credit Card हैं? इस आसान प्रोसेस से चुटकियों में करें चेक

How to Check Cibil Report
कारोबार

‘भाजपा किसी संकट में आती है, तो ED आकर छापेमारी करती है…’ मनीष सिसोदिया ने BJP पर साधा निशाना

Manish Sisodiya
राष्ट्रीय

Delhi Weather: 28 अगस्त को दिल्ली में बारिश का अलर्ट; ना के बराबर है तापमान बढ़ने की संभावना!

Delhi Weather
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.