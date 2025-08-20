Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

अखिलेश यादव के आरोपों को 3 डीएम ने ठहराया भ्रामक; 18 हजार में से 15 हलफनामों की जांच पूरी, बोले-कोई गड़बड़ी नहीं

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव के 'एफिडेविट' वाले बयान पर उत्तर प्रदेश में विभिन्‍न जिलों के डीएम ने अपने जिले में मतदाताओं के नाम काटने और जोड़ने को लेकर डाटा साझा किया है।

लखनऊ

Aman Pandey

Aug 20, 2025

akhilesh yadav
PC: IANS

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम काटे जाने को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव और चुनाव आयोग के बीच चल रहे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। सपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को 18 हजार हलफनामे सौंपे थे। अब लगभग तीन साल बाद इनमें से 15 हलफनामों की जांच पूरी हो चुकी है। राज्य के 3 जिलों के जिलाधिकारियों (DM) ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने-अपने जिलों का डेटा साझा कर सपा प्रमुख के आरोपों का खंडन किया है।

पढ़ें कासगंज के डीएम ने क्या लिखा...

कासगंज जिले के डीएम ने अखिलेश यादव के पोस्‍ट पर रिप्लाई करते हुए एक्‍स पर लिखा कि ईमेल के माध्यम से जनपद कासगंज की विधानसभा 101 अमांपुर के अंतर्गत आठ मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में पाया गया कि सात मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दो बार होने के कारण नियमानुसार एक नाम को हटा दिया गया था। इन सात मतदाताओं के नाम आज भी मतदाता सूची में शामिल हैं। एक मतदाता की मृत्यु होने के कारण उनकी पत्नी के द्वारा फार्म-7 भरा गया था, जिसके आधार पर मृतक का नाम हटा दिया गया था।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Aug 2025 09:14 am

Published on:

20 Aug 2025 09:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव के आरोपों को 3 डीएम ने ठहराया भ्रामक; 18 हजार में से 15 हलफनामों की जांच पूरी, बोले-कोई गड़बड़ी नहीं

