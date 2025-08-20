अखिलेश यादव के आरोपों को 3 डीएम ने ठहराया भ्रामक; 18 हजार में से 15 हलफनामों की जांच पूरी, बोले-कोई गड़बड़ी नहीं

कासगंज जिले के डीएम ने अखिलेश यादव के पोस्‍ट पर रिप्लाई करते हुए एक्‍स पर लिखा कि ईमेल के माध्यम से जनपद कासगंज की विधानसभा 101 अमांपुर के अंतर्गत आठ मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में पाया गया कि सात मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दो बार होने के कारण नियमानुसार एक नाम को हटा दिया गया था। इन सात मतदाताओं के नाम आज भी मतदाता सूची में शामिल हैं। एक मतदाता की मृत्यु होने के कारण उनकी पत्नी के द्वारा फार्म-7 भरा गया था, जिसके आधार पर मृतक का नाम हटा दिया गया था।