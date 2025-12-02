ADG सुजीत पांडेय बने DG, लखनऊ में निरीक्षकों और आरक्षियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण आदेश जारी

Police Transfer and Promotion: राजधानी लखनऊ में पुलिस महकमे में हाल ही में हुए तबादलों (reshuffle) के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुजीत पांडेय को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1994 बैच के इस अधिकारी को अब यूपी पुलिस में सीधे “डीजी” (Director General) के रूप में प्रमोशन मिल गया है। इसके साथ ही लखनऊ जोन में बड़े पैमाने पर निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों और आरक्षियों सहित कई पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण भी किया गया है। इस कदम से पुलिस महकमे के ढांचे में व्यापक बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है, जो राजधानी की law-and-order व्यवस्था को नई दिशा देने की आशा जगाता है।