BJP नेता अपर्णा यादव की मां के बाद अब भाई पर भी मुकदमा दर्ज, 14 करोड़ रुपए हड़पने का है आरोप

लखनऊ से बड़ी खबर है, यहां सपा सुप्रीमों मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी नेता अपर्णा यादव के भाई पर 14 करोड़ हड़पने के आरोप पर मुकदमा दर्ज हुई है। बता दें कि एक दिन पहले ही मां के बाद अब उनके भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट पर भी FIR दर्ज हो गई है। एक रियल एस्टेट कारोबारी ने 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कारोबारी ठाकुर सिंह मनराल का आरोप है कि चंद्रशेखर बिष्ट से 22.10 बीघा जमीन का सौदा हुआ था। पूरे पैसे लेने के बाद केवल 13450 वर्गफुट जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। पैसे वापस मांगने पर चंद्रशेखर और उनके सहयोगी हिमांशु राय ने जान से मारने की धमकी दी।