लखनऊ

BJP नेता अपर्णा यादव की मां के बाद अब भाई पर भी मुकदमा दर्ज, 14 करोड़ रुपए हड़पने का है आरोप

गोमतीनगर थाने ने बीजेपी नेत्री और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर बिष्ट और सहयोगी हिमांशु राय पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है, इन पर 14 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप।

लखनऊ

anoop shukla

Sep 21, 2025

Up news, lucknow
फोटो सोर्स:: सोशल मीडिया, अपर्णा विष्ट के भाई पर मुकदमा दर्ज

लखनऊ से बड़ी खबर है, यहां सपा सुप्रीमों मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी नेता अपर्णा यादव के भाई पर 14 करोड़ हड़पने के आरोप पर मुकदमा दर्ज हुई है। बता दें कि एक दिन पहले ही मां के बाद अब उनके भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट पर भी FIR दर्ज हो गई है। एक रियल एस्टेट कारोबारी ने 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कारोबारी ठाकुर सिंह मनराल का आरोप है कि चंद्रशेखर बिष्ट से 22.10 बीघा जमीन का सौदा हुआ था। पूरे पैसे लेने के बाद केवल 13450 वर्गफुट जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। पैसे वापस मांगने पर चंद्रशेखर और उनके सहयोगी हिमांशु राय ने जान से मारने की धमकी दी।

कमिश्नर सहित कई अधिकारियों से गुहार के बाद भी नहीं दर्ज हुआ मुकदमा

पीड़ित ने बताया कि इस मामले की शिकायत थाना गोमतीनगर थाना, CP लखनऊ सहित कई अधिकारियों अधिकारियों से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर पीड़ित ने कोर्ट से गुहार लगाई तो कोर्ट के निर्देश पर गोमतीनगर थाने में FIR दर्ज कर ली गई। बता दें कि एक दिन पहले अपर्णा की मां अंबी बिष्ट के खिलाफ भी लखनऊ में विजिलेंस में मुकदमा दर्ज हुआ था। लखनऊ की प्रियदर्शनी-जानकीपुरम योजना में हुए भूखंड आवंटन घोटाले में अंबी सहित तत्कालीन 5 अफसर दोषी पाए गए।शासन के आदेश पर लखनऊ स्थित विजिलेंस थाने में दोषियों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

Ballia news

Published on:

21 Sept 2025 06:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / BJP नेता अपर्णा यादव की मां के बाद अब भाई पर भी मुकदमा दर्ज, 14 करोड़ रुपए हड़पने का है आरोप

