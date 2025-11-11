यात्रियों की कमी से Air India Express ने रोकी लखनऊ-बैंकॉक उड़ान, अब सिर्फ एक फ्लाइट बची

थाई एअर एशिया की उड़ान एफडी-147 पहले से लखनऊ से बैंकॉक के लिए संचालित हो रही थी। यह उड़ान रात 11:30 बजे लखनऊ से उड़ान भरकर सुबह लगभग 4:20 बजे स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पहुंच जाती है। इसका रिटर्न फ्लाइट एफडी-146 भी समय से संचालित होती है। थाई एयर एशिया की खासियत यह है कि इसके विमान बैंकॉक के बाद आगे बाली और अन्य अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए भी जाते हैं। ऐसे में एयरलाइन लखनऊ-बैंकॉक रूट पर होने वाले संभावित नुकसान को आगे की यात्राओं से पूरा कर लेती है। एयरलाइन की सीटें भी अन्य एयरलाइनों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, जिसके चलते यात्रियों का रुझान उसी की तरफ रहा।