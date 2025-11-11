यात्रियों की कमी से Air India Express ने रोकी लखनऊ-बैंकॉक उड़ान, अब सिर्फ एक फ्लाइट बची

Lucknow Airport (फोटो सोर्स : Patrika)
Air India Express : लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की सीधी उड़ान को बंद कर दिया गया है। एयरलाइन के इस फैसले ने यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा विकल्पों को सीमित कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से इस रूट पर यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, जिसके चलते एयरलाइन को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा था। नतीजतन कंपनी ने इस उड़ान को रद्द कर विमान को रियाद (सऊदी अरब) रूट पर शिफ्ट कर दिया है, जहां मांग अधिक है और सीटें नियमित रूप से भर्ती हैं।
सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह उड़ान केवल लखनऊ से बैंकॉक के बीच ही संचालित हो रही थी। रूट की मांग शुरुआत में अच्छी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सीटों की बिक्री बेहद कम हो गई। एयरलाइन को प्रतिदिन भारी घाटा उठाना पड़ रहा था। एयरलाइन के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कम से कम 70 से 75 प्रतिशत सीट भरना अनिवार्य होता है। बैंकॉक रूट पर यह संख्या 40 से 50 प्रतिशत के बीच रुक गई थी, जो आर्थिक रूप से उड़ान को जारी रखना मुश्किल कर रही थी।
इसके अलावा थाई एयर एशिया की उड़ान इस रूट पर पहले से मौजूद थी, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। यात्रियों ने सस्ते किराये, बेहतर कनेक्टिविटी और आगे के रूटों के लिए थाई एअर एशिया को प्राथमिकता दी। ऐसे में एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान पर यात्रियों की संख्या लगातार गिरती चली गई।
थाई एअर एशिया की उड़ान एफडी-147 पहले से लखनऊ से बैंकॉक के लिए संचालित हो रही थी। यह उड़ान रात 11:30 बजे लखनऊ से उड़ान भरकर सुबह लगभग 4:20 बजे स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पहुंच जाती है। इसका रिटर्न फ्लाइट एफडी-146 भी समय से संचालित होती है। थाई एयर एशिया की खासियत यह है कि इसके विमान बैंकॉक के बाद आगे बाली और अन्य अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए भी जाते हैं। ऐसे में एयरलाइन लखनऊ-बैंकॉक रूट पर होने वाले संभावित नुकसान को आगे की यात्राओं से पूरा कर लेती है। एयरलाइन की सीटें भी अन्य एयरलाइनों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, जिसके चलते यात्रियों का रुझान उसी की तरफ रहा।
इसके उलट एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान केवल बैंकॉक तक ही सीमित थी, जिससे उसे अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना नहीं थी। इसी असंतुलन ने रूट को संचालित करना एयरलाइन के लिए आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बना दिया।
इस उड़ान का संचालन पिछले लंबे समय से जारी था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX-106 प्रतिदिन लखनऊ एयरपोर्ट से सुबह 9:36 बजे उड़ती थी और दोपहर करीब 2:50 बजे बैंकॉक पहुँचती थी। वहीं वापसी की फ्लाइट IX-105 बैंकॉक से दोपहर 3:50 बजे उड़ान भरकर रात लगभग 9:45 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुँचती थी।
फ्लाइट के समय यात्रियों के लिए सुविधाजनक माने जाते थे। खासकर सुबह की उड़ान होने के कारण तमाम यात्री उसी फ्लाइट को प्राथमिकता देते थे। लेकिन मांग में गिरावट इतनी तेज थी कि एयरलाइन समय की सुविधा के बावजूद यात्रियों को आकर्षित नहीं कर पाई।
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विमान को रियाद रूट पर शिफ्ट किया है। रियाद और सऊदी अरब के अन्य शहरों के लिए यात्रा की मांग लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में कामगार, तीर्थयात्री और व्यापारिक यात्री नियमित रूप से खाड़ी देशों की यात्रा करते हैं। ऐसे में एयरलाइन के लिए यहां से राजस्व कमाना आसान और स्थिर है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों का कहना है कि रियाद रूट पर 90 प्रतिशत से अधिक सीटें नियमित रूप से भर जाती हैं। इससे कंपनी को लगातार लाभ मिलता है। बैंकॉक रूट की तुलना में आर्थिक रूप से यह रूट ज्यादा फायदेमंद है। यही कारण है कि बैंकॉक वाली उड़ान को डायवर्ट करने का निर्णय लिया गया।
बैंकॉक की यात्रा करने वालों के लिए यह फैसला कठिनाइयाँ पैदा करने वाला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान बंद होने के बाद अब लखनऊ से बैंकॉक जाने के लिए केवल एक ही सीधी उड़ान बची है। यात्रियों को या तो यही एक विकल्प चुनना पड़ेगा या दिल्ली, कोलकाता, पटना या मुंबई होकर जाना पड़ेगा। इससे यात्रा समय बढ़ेगा और किराया भी अधिक देना पड़ेगा।
ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि बैंकॉक के लिए पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म और व्यापारिक यात्राओं की अच्छी संख्या रहती है, लेकिन वर्ष 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में यात्रियों की बुकिंग अप्रत्याशित रूप से कम हो गई। इसी का असर एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान पर पड़ा।
हवाई अड्डा प्रबंधन का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मांग समय के साथ बदलती रहती है। यदि भविष्य में बैंकॉक रूट पर फिर से पर्याप्त यात्री मिलने लगते हैं, तो एयरलाइन इस रूट को पुनः शुरू करने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा अन्य अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस भी लखनऊ एयरपोर्ट से नए रूट शुरू करने पर विचार कर रही हैं। इसमें कुालालंपुर, सिंगापुर और दुबई जैसे शहरों के नाम शामिल हैं।
