अच्छी खबर : 8 दिसंबर से लखनऊ से यूएई के लिए शुरू होगी Air India की सीधी उड़ान सेवा

लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CCSIA) अब तेजी से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का केंद्र बनता जा रहा है। पहले से यहां से जेद्दा, शारजाह और दुबई के लिए कुछ चार्टर्ड व सीमित उड़ानें संचालित थीं, पर अब नियमित शेड्यूल्ड फ्लाइट शुरू होना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण के साथ ही यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। नई उड़ान सेवा से एयरपोर्ट की यात्री संख्या और रैंकिंग दोनों में बढ़ोतरी होगी।