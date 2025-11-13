Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

अच्छी खबर : 8 दिसंबर से लखनऊ से यूएई के लिए शुरू होगी Air India की सीधी उड़ान सेवा

Air India Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जल्द ही अंतरराष्ट्रीय उड़ान की नई सौगात मिलने जा रही है। एयर इंडिया 8 दिसंबर से लखनऊ से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। यह सेवा सप्ताह में तीन दिन चलेगी, जिससे रोजगार, व्यापार और पर्यटन से जुड़े यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 13, 2025

खाड़ी देशों में रोजगार और व्यापार से जुड़े यात्रियों को बड़ी राहत, सप्ताह में तीन दिन होगा संचालन (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )

खाड़ी देशों में रोजगार और व्यापार से जुड़े यात्रियों को बड़ी राहत, सप्ताह में तीन दिन होगा संचालन (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )

Air India Update: अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राओं के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए एक नई सौगात मिलने जा रही है। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि आगामी 8 दिसंबर 2025 से लखनऊ से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की जाएगी। इस रूट पर एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या IX-124 सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित की जाएगी।

रात 9:10 बजे लखनऊ से उड़ान भरेगी फ्लाइट IX-124

एयर इंडिया के अनुसार, नई सेवा के तहत फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट (सीसीएस इंटरनेशनल एयरपोर्ट) से रात 9:10 बजे उड़ान भरेगी। यह उड़ान लगभग चार घंटे बीस मिनट के बाद यूएई के प्रमुख शहर दुबई में लैंड करेगी। वापसी उड़ान भी इन्हीं दिनों पर उपलब्ध होगी ताकि यात्रियों को आने-जाने में सुविधा मिल सके। एयर इंडिया अधिकारियों के मुताबिक, लखनऊ से दुबई की सीधी उड़ान शुरू होने के बाद यात्रियों को अब दिल्ली या मुंबई होकर यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

खाड़ी देशों से जुड़ाव रखने वाले यात्रियों को राहत

लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों में  बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, फैजाबाद, बहराइच, और गोंडा  से हर वर्ष हजारों लोग खाड़ी देशों में नौकरी या व्यापार के लिए जाते हैं। अब तक इन यात्रियों को दिल्ली या मुंबई के एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती थी, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती थी। नई सीधी सेवा से इन यात्रियों को सीधा कनेक्शन और किफायती यात्रा विकल्प मिलेगा। इससे उत्तर प्रदेश और खाड़ी देशों के बीच व्यापारिक संबंधों और पर्यटन को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा।

एयर इंडिया ने दी औपचारिक पुष्टि

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि लखनऊ से यूएई के लिए सीधी उड़ान सेवा हमारी अंतरराष्ट्रीय विस्तार रणनीति का हिस्सा है। एयर इंडिया का लक्ष्य है कि उत्तर भारत के बड़े शहरों को सीधे खाड़ी देशों से जोड़ा जाए ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा और समय की बचत मिल सके। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया इस नई सेवा के माध्यम से न केवल प्रवासी भारतीयों को सुविधा देगी बल्कि पर्यटन, शिक्षा और व्यावसायिक यात्राओं के लिए भी नए अवसर खोलेगी।

साप्ताहिक तीन उड़ानें, भविष्य में बढ़ सकती हैं संख्या

लखनऊ-दुबई रूट पर फिलहाल सप्ताह में तीन उड़ानें प्रस्तावित हैं। एयर इंडिया प्रबंधन का कहना है कि यदि इस रूट पर यात्रियों की मांग बढ़ी तो उड़ानों की संख्या बढ़ाकर पाँच या सात दिन प्रति सप्ताह की जा सकती है। विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि यह रूट बहुत संभावनाशील है क्योंकि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग यूएई, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे देशों में कार्यरत हैं।

राजधानी के एयरपोर्ट को मिल रही अंतरराष्ट्रीय पहचान

लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CCSIA) अब तेजी से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का केंद्र बनता जा रहा है। पहले से यहां से जेद्दा, शारजाह और दुबई के लिए कुछ चार्टर्ड व सीमित उड़ानें संचालित थीं, पर अब नियमित शेड्यूल्ड फ्लाइट शुरू होना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण के साथ ही यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। नई उड़ान सेवा से एयरपोर्ट की यात्री संख्या और रैंकिंग दोनों में बढ़ोतरी होगी।

व्यापारिक और पर्यटन क्षेत्र को नई गति

व्यापारिक समुदाय के लिए यह सीधी उड़ान नए अवसरों का द्वार साबित हो सकती है। लखनऊ, कानपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के व्यापारी अक्सर दुबई और अबूधाबी में जेम्स, टेक्सटाइल, और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से जुड़े रहते हैं। लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि  सीधी उड़ान से कारोबारियों को बहुत फायदा होगा। अब बैठकों, प्रदर्शनियों और एक्सपो में भाग लेने के लिए दिल्ली जाने की झंझट खत्म होगी। यह सेवा लखनऊ को अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगी।

प्रवासी भारतीयों में खुशी की लहर

उत्तर प्रदेश से लाखों प्रवासी भारतीय खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। इनमें बड़ी संख्या लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा और बाराबंकी जिलों की है। नई सेवा की घोषणा के बाद इन परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शकील अहमद, जो अबूधाबी में कार्यरत हैं, ने कहा कि अब हमें दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं लेनी पड़ेगी। सीधे लखनऊ से फ्लाइट मिलने से घर आने-जाने में बहुत आसानी होगी।”

ट्रैवल एजेंसियों और पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा

  • लखनऊ के पर्यटन व्यवसायियों और ट्रैवल एजेंटों ने कहा कि यह उड़ान अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म को बढ़ावा देगी।
  • दुबई आज भारतीय पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बन चुका है।
  • अब लखनऊ से सीधे दुबई पहुंचने की सुविधा मिलने से परिवारिक यात्राएं, हनीमून पैकेज और अवकाश पर्यटन की मांग तेजी से बढ़ेगी।

सरकार की "कनेक्टिविटी फॉर ग्रोथ" नीति को बल

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार राज्य के हवाई नेटवर्क को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अब तक कई घरेलू उड़ानें शुरू की जा चुकी हैं, और अब अंतरराष्ट्रीय रूटों का विस्तार इसका अगला चरण है। नागरिक उड्डयन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लखनऊ से यूएई की उड़ान हमारे राज्य की बढ़ती आर्थिक शक्ति और वैश्विक संबंधों का प्रतीक है। भविष्य में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश दक्षिण एशिया का बड़ा एविएशन हब बनेगा।”

एयर इंडिया की विस्तार योजना

  • टाटा समूह के अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का तेजी से विस्तार कर रही है।
  • कंपनी ने हाल ही में 450 नए विमानों का ऑर्डर दिया है, जिनमें आधुनिक एयरबस A350 और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर शामिल हैं।
  • एयर इंडिया का लक्ष्य है कि 2026 तक हर बड़े भारतीय राज्य की राजधानी

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अच्छी खबर : 8 दिसंबर से लखनऊ से यूएई के लिए शुरू होगी Air India की सीधी उड़ान सेवा

