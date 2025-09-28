Patrika LogoSwitch to English

पहली सरकार जो सदन में नहीं, सिनेमा हॉल में गिरी, अखिलेश का योगी पर तंज

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है जो जो सदन में नहीं, सिनेमा हॉल में गिरी है।

2 min read

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 28, 2025

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपनी तीखी राजनीतिक चुटकी का निशाना सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा है। इस बार निशाने पर है योगी पर बनी बायोपिक फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' का बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप शो। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा कि यह पहली सरकार होगी जो सदन में नहीं, बल्कि सिनेमा हॉल में गिरी है। उन्होंने भाजपा विधायकों पर भी कटाक्ष किया कि वे फिल्म देखने तक नहीं पहुंचे।

अखिलेश यादव ने आज सुबह एक्स पर पोस्ट किया, 'फ़िल्म पर्दे पर हारी है, पर डॉयलॉगबाजी जारी है। सुना है भाजपा के 4 विधायक भी फ़िल्म देखने नहीं गये, न ही किसीने फ़िल्म देखते हुए अपनी फोटो डाली, लगता है फ़िल्म बनवाने वाले, फ़िल्म देखने के लिए व्हिप जारी करना भूल गये थे। इस हिसाब से तो सरकार गिरी हुई मानी जाएगी और ये वो पहली सरकार होगी जो ‘सदन’ में नहीं, ‘सिनेमा हॉल’ में गिरी है।'

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, 'सिनेमा के आलोचक कह रहे हैं कि फ़िल्म की नाकामी के कारण पता करने के लिए तो SIT बैठानी पड़ेगी, वैसे तो एक कारण ये है कि दर्शक सच्ची भावनात्मक फ़िल्म देखना चाहते है, परंतु ये फ़िल्म तो सच्चाई से कोसों दूर है और मानवीय संवेदनाओं से भी। अभी इन्हें दर्शकों ने नकारा है, ‘24 के बाद एक बार फिर से मतदाता ‘27 में दुबारा इन्हें नकारेंगे, इनके अहंकार का भूत उतारेंगे।'

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें 1,400 से अधिक लाइक्स और 300 से ज्यादा रीपोस्ट्स हो चुके हैं। अखिलेश का यह तंज 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया प्रतीत होता है, जहां वे भाजपा सरकार पर अहंकार का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं।

'फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल'

फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' 19 सितंबर 2025 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब 'द मॉन्क हू बिकम चीफ मिनिस्टर' पर आधारित है, जिसमें अनंत जोशी ने युवा अजय सिंह बिष्ट (योगी आदित्यनाथ) की भूमिका निभाई है, जबकि परेश रावल सहायक भूमिका में हैं। लेकिन रिलीज के नौवें दिन भी फिल्म अपनी लागत वसूल करने से कोसों दूर है। अनुमानित बजट 15 करोड़ रुपये के मुकाबले भारत में इसकी कमाई मात्र 1.05 से 1.50 करोड़ रुपये रही है, जबकि वर्ल्डवाइड नेट कलेक्शन लगभग 1.68 करोड़ रुपये है। ओपनिंग वीकेंड में ही यह फिल्म अन्य रिलीज जैसी 'निशांची' से पीछे रह गई, जिसने 65 लाख रुपये कमा लिए।

फिल्म के पहले दिन की ओपनिंग कमजोर रही, और तीसरे दिन (रविवार) मात्र 45 लाख रुपये की कमाई हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि दर्शकों को फिल्म की स्क्रिप्ट और भावनात्मक गहराई पसंद नहीं आई, जो अखिलेश के तंज से मेल खाती है।

इससे पहले भी कर चुके कटाक्ष

इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने फिल्म पर व्यंग्य किया था। उन्होंने कहा था, 'मूवी तो फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। क्या उस मूवी में डायलॉग हैं या बीप लगी है? वो मुकदमा पलटने वाला सीक्वेंस है कि नहीं है और कार पलटने वाला सीन है या नहीं है? बुलडोजर स्टंट है कि नहीं है?' यह बयान फिल्म के प्रचार के दौरान आया था, जब विवादास्पद सीनों को लेकर सवाल उठे थे।

वाह रे जमाना! पति की फरमाइश, घर पर खाली बैठी रहती हो रील बनाओ, पैसे कमाओ, नहीं तो…
फतेहपुर

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

