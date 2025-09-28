पहली सरकार जो सदन में नहीं, सिनेमा हॉल में गिरी, अखिलेश का योगी पर तंज

फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' 19 सितंबर 2025 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब 'द मॉन्क हू बिकम चीफ मिनिस्टर' पर आधारित है, जिसमें अनंत जोशी ने युवा अजय सिंह बिष्ट (योगी आदित्यनाथ) की भूमिका निभाई है, जबकि परेश रावल सहायक भूमिका में हैं। लेकिन रिलीज के नौवें दिन भी फिल्म अपनी लागत वसूल करने से कोसों दूर है। अनुमानित बजट 15 करोड़ रुपये के मुकाबले भारत में इसकी कमाई मात्र 1.05 से 1.50 करोड़ रुपये रही है, जबकि वर्ल्डवाइड नेट कलेक्शन लगभग 1.68 करोड़ रुपये है। ओपनिंग वीकेंड में ही यह फिल्म अन्य रिलीज जैसी 'निशांची' से पीछे रह गई, जिसने 65 लाख रुपये कमा लिए।