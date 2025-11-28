Patrika LogoSwitch to English

अखिलेश यादव का बड़ा एलान; बोले- मृतक BLOs के आश्रितों को सपा देगी 2-2 लाख

Akhilesh Yadav Big Announcement: अखिलेश यादव ने BJP पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मृतक BLOs के आश्रितों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने का एलान किया है।

less than 1 minute read
लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 28, 2025

akhilesh yadav

PC: IANS

Akhilesh Yadav Big Announcement: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने यूपी में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले BLOs के आश्रितों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग

इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की कि गंभीर मानसिक दबाव और कार्यभार के कारण दम तोड़ने वाले BLOs के परिवारों को आयोग की ओर से भी एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए।

अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने कहा कि SIR के लिए BLO पर अव्यावहारिक लक्ष्य थोपे जा रहे हैं, जिससे उन पर अनावश्यक मानसिक दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों को समर्थन के बजाय उत्पीड़न और अस्थिरता ज्यादा मिल रही है।

'BJP सरकार नई नौकरियां देने में नाकाम रही'

उन्होंने कहा कि BJP सरकार नई नौकरियां देने में नाकाम रही है, और जो मौजूदा नौकरियां हैं, उन्हें भी इतना मुश्किल बना दिया गया है कि लोग मजबूर होकर नौकरी छोड़ने पर आमादा हो जाएं। BLOs पर ऐसे लक्ष्य थोपना जिन्हें पूरा करना लगभग असंभव है। उनसे परिवार व व्यक्तिगत जीवन को भुलाकर मशीन की तरह लगातार काम की उम्मीद करना पूरी तरह अमानवीय है।

अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

उनका कहना है कि BJP यह सब अपने चुनावी ‘महाघोटाले’ को साधने के लिए कर रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि जो BLOs हताशा में नौकरी छोड़ रहे हैं या अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उन्हें इस राजनीतिक खेल का नुकसान क्यों झेलना पड़े?

Published on:

28 Nov 2025 05:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव का बड़ा एलान; बोले- मृतक BLOs के आश्रितों को सपा देगी 2-2 लाख

