अखिलेश यादव का बड़ा एलान; बोले- मृतक BLOs के आश्रितों को सपा देगी 2-2 लाख

उन्होंने कहा कि BJP सरकार नई नौकरियां देने में नाकाम रही है, और जो मौजूदा नौकरियां हैं, उन्हें भी इतना मुश्किल बना दिया गया है कि लोग मजबूर होकर नौकरी छोड़ने पर आमादा हो जाएं। BLOs पर ऐसे लक्ष्य थोपना जिन्हें पूरा करना लगभग असंभव है। उनसे परिवार व व्यक्तिगत जीवन को भुलाकर मशीन की तरह लगातार काम की उम्मीद करना पूरी तरह अमानवीय है।