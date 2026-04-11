‘जब से BJP की सरकार आई है तब से लोग बीयर ही पी रहे हैं’, अखिलेश यादव ने ‘गांजे’ का भी किया जिक्र

सपा प्रमुख ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने बड़े पैमाने पर फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए फार्म-7 भरवाकर समाजवादी पार्टी के वोट कटवाने की साजिश रची। उन्होंने दावा किया कि ऐसे लोगों के भी फर्जी हस्ताक्षर किए गए जो खुद साइन तक नहीं कर सकते। अखिलेश ने कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जो चिंता का विषय है।