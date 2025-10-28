BJP अब एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि ‘राजनीतिक गैंग’ बन चुकी है: अखिलेश यादव

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्व CM ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मेहनती और संघर्षशील हैं। जनता अब प्रदेश सरकार को हटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब किसानों को राहत, युवाओं को रोजगार, छात्रों को लैपटॉप के साथ जनता को मुफ्त सिंचाई और इलाज की सुविधा दी गई थी। जनता को वही भरोसा फिर से समाजवादी पार्टी पर है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच कार्यकर्ता जाएं। पार्टी की नीतियों को समझाएं और सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने से बचें।