Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

BJP अब एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि ‘राजनीतिक गैंग’ बन चुकी है: अखिलेश यादव

UP Politics: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने BJP पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि BJP अब एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि 'राजनीतिक गैंग' बन चुकी है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 28, 2025

akhilesh yadav criticized bjp

अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

UP Politics: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव ने BJP पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि BJP अब एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि 'राजनीतिक गैंग' बन चुकी है। जिसका एजेंडा समाज में नफरत फैलाना और सामाजिक सौहार्द को खत्म करना है।

अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार में अवैध कब्जे, भ्रष्टाचार और सरकारी बजट की लूट चरम पर है। सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में भूमाफिया खुलेआम सक्रिय है। सरकारी जमीनों, तालाबों के साथ सार्वजनिक स्थलों पर कब्जे हो रहे हैं। सरकार में असीमित लूट और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। सपा सुप्रीमो ने कहा कि हर विभाग में घोटाला और लूट का सिलसिला जारी है।

'समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मेहनती और संघर्षशील'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्व CM ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मेहनती और संघर्षशील हैं। जनता अब प्रदेश सरकार को हटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब किसानों को राहत, युवाओं को रोजगार, छात्रों को लैपटॉप के साथ जनता को मुफ्त सिंचाई और इलाज की सुविधा दी गई थी। जनता को वही भरोसा फिर से समाजवादी पार्टी पर है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच कार्यकर्ता जाएं। पार्टी की नीतियों को समझाएं और सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने से बचें।

'महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जनता का जीवन कठिन'

अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जनता का जीवन कठिन हो गया है। सरकार की नीतियों से किसान, व्यापारी और नौजवान सभी वर्ग त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाकर 'सामाजिक न्याय का राज' स्थापित करेगी, जिसमें हर वर्ग को न्याय और सम्मान मिलेगा।

ये भी पढ़ें

भीषण हादसा: 12 झुलसे, 3 की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत; हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई बस
पीलीभीत
12 people injured 2 died on spot after bus came into contact with high tension power line

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

political

political news

politics

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 03:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / BJP अब एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि ‘राजनीतिक गैंग’ बन चुकी है: अखिलेश यादव

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Malavya Rajyog 2025 : इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, नौकरी में प्रमोशन, धन-दौलत और लग्जरी लाइफ के योग

Malavya Rajyog 2025
धर्म/ज्योतिष

LDA का नया तोहफा: New Year में खुलेगा ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क’, लखनऊ को मिलेगा देशभक्ति का नया प्रतीक

LDA Rashtra Prerna Sthal (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर बोले योगी- सिख गुरुओं का योगदान अविस्मरणीय

लखनऊ में ऐतिहासिक आयोजन, श्रद्धा और राष्ट्र भाव का संगम (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

Cyclone METHA: मैंथा चक्रवात से यूपी में बदला मौसम, बारिश ने बढ़ाई ठंड-लखनऊ समेत कई जिलों में तापमान में गिरावट

मौसम की करवट से बारिश ने बढ़ाई ठंड (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

यूपी में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ छठ महापर्व, लखनऊ में बारिश के बीच पूजा, वाराणसी में जमकर आतिशबाजी

लखनऊ में छठ महापर्व की भव्य आस्था, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हुआ व्रत का समापन (फोटो सोर्स : file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.