BJP विधायक को अखिलेश यादव की पार्टी ने भेजा लीगल नोटिस; क्या है मामला?

लीगल नोटिस में केतकी सिंह को 15 दिन के भीतर सार्वजनिक और लिखित माफी मांगने की बात लिखी गई है। अगर केतकी सिंह माफी नहीं मांगती हैं तो उन पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है। नोटिस में आरोप है कि केतकी सिंह ने बयान दिया था, " सपा के DNA में ऐसे काम हैं।" मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि ऐसा कमेंट सपा और उसके लाखों कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है।