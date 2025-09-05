BJP विधायक को अखिलेश यादव की पार्टी ने भेजा लीगल नोटिस; क्या है मामला?

UP Politics: बीजेपी विधायक केतकी सिंह को लीगल नोटिस भेजा गया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को 'टोंटी चोर' कहा था। सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया ने विधायक को नोटिस भेजा है।
लीगल नोटिस में केतकी सिंह को 15 दिन के भीतर सार्वजनिक और लिखित माफी मांगने की बात लिखी गई है। अगर केतकी सिंह माफी नहीं मांगती हैं तो उन पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है। नोटिस में आरोप है कि केतकी सिंह ने बयान दिया था, " सपा के DNA में ऐसे काम हैं।" मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि ऐसा कमेंट सपा और उसके लाखों कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है।
बता दें कि केतकी सिंह ने एक बयान में कहा था, '' अखिलेश यादव ये बताएं कि मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियां कहां चली गईं थी? अभी तक टोटियां वापिस मिली नहीं हैं। सरकारी टोटियां हैं। पहले अखिलेश यादव वह टोटियां वापिस करवा दें.''
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी (सपा) की महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक केतकी सिंह के 'नल चोर' वाले विवादित बयान के विरोध में लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान हाथों में पानी के नल लिए प्रदर्शनकारियों ने विधायक केतकी सिंह के आवास का घेराव किया और नारेबाजी की।