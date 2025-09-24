आजम खान पर कुल 111 केस, अकेले 2019 में दर्ज हुए 70; ट्रैफिक रोकने से लेकर जमीन कब्जा तक के आरोप

उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, आजम खान के खिलाफ कुल 111 मामले हैं, जिनमें से 5 मामले रामपुर के बाहर दर्ज हैं। लखनऊ और फिरोजाबाद में एक-एक और मुरादाबाद में 3। इनमें से 81 से ज्यादा मामले 2017 में राज्य में BJP की सरकार बनने के बाद दर्ज किए गए। इनमें से लगभग 70 मामले 2019 में और 6 मामले 2020 में दर्ज किए गए। इन मामलों में जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, तोड़फोड़, जबरन घुसपैठ, भड़काऊ भाषण और आपराधिक धमकी जैसे कई आरोप शामिल हैं।