सीतापुर

अखिलेश यादव को लेकर आजम खान का बड़ा बयान; राजनीति में वापसी को लेकर कही ये बात

Azam Khan Statement on Akhilesh Yadav: 'पत्ता-पत्ता बूटा-बूटा हाल हमारा...' जेल से बाहर आते ही आजम खान ने बड़ा बयान दिया। जानिए उन्होंने क्या कहा?

सीतापुर

Harshul Mehra

Sep 23, 2025

Azam Khan Statement on Akhilesh Yadav
अखिलेश यादव को लेकर आजम खान का बड़ा बयान। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Azam Khan Statement on Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया।

जेल से रिहा होने के बाद क्या बोले आजम खान

सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने कहा, ''पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा हमारी हालत जानता है।" BSP में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा, "इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता…"

अखिलेश यादव से जुड़े सवाल में आजम खान के क्या कहा

जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव से आपकी किसी तरह से बात हो पाई है तो उन्होंने कहा,'' जेल से बात नहीं हो पाती है।'' इसके बाद सियासत में वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि पहले वह अपना इलाज करवाएंगे। सेहत ठीक करेंगे उसके बाद वह सोचेंगे कि क्या करना है।

आजम खान के किया समर्थकों का अभिवादन

बता दें कि कार में बैठकर आजम खान ने हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया। जेल से निकलते ही उनके दोनों बेटे अदीब और फरहान उल्ला खान उन्हें लेने पहुंचे। इस दौरान उनके बेटे अदीब ने कहा, “आज के हीरो आजम साहब हैं।”

कुल 104 मुकदमे आजम खान के खिलाफ दर्ज

कुल 104 मुकदमे आजम खान के खिलाफ दर्ज हैं। इनमें से बार पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। हालांकि, पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी थीं, जिससे रिहाई में बाधा आई। 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने नई धाराओं को खारिज कर दिया, जिससे आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। यह वही आखिरी मुकदमा था, जिसमें अभी तक जमानत मिलनी बाकी थी। अब जेल से रिहाई के बाद आजम खान राजनीतिक और सामाजिक हलचल का केंद्र बन गए हैं।

आजम खान की रिहाई पर उनके समर्थकों में उत्साह है। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया।

