अखिलेश यादव को लेकर आजम खान का बड़ा बयान; राजनीति में वापसी को लेकर कही ये बात

कुल 104 मुकदमे आजम खान के खिलाफ दर्ज हैं। इनमें से बार पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। हालांकि, पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी थीं, जिससे रिहाई में बाधा आई। 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने नई धाराओं को खारिज कर दिया, जिससे आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। यह वही आखिरी मुकदमा था, जिसमें अभी तक जमानत मिलनी बाकी थी। अब जेल से रिहाई के बाद आजम खान राजनीतिक और सामाजिक हलचल का केंद्र बन गए हैं।